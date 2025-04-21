В Кургане из-за ремонта коллектора на перекрестке улиц Карла Маркса — Савельева изменится движение ряда маршрутов общественного транспорта. Ремонт планируют завершить к вечеру 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«На период проведения ремонтных работ, по информации МКУ „Транспортное управление“, будет изменено движение общественного транспорта», — пишет ведомство. Изменения коснутся автобусов под номерами 14, 29, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 97 и 319.
Ранее перекресток улиц Карла Маркса и Савельева закрыли для движения транспорта с 21 апреля по 20 мая из-за ремонта аварийного канализационного коллектора диаметром 800 мм. Также ограничения ввели на других участках города: в апреле и мае были перекрыты улицы Бульвар Мира и Дзержинского для проведения работ на сетях, которые выполняет компания «Водный Союз».
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