В центре Кургана временно закроют перекресток

В Кургане на месяц закроют перекресток улиц Карла Маркса и Савельева для движения транспорта из-за ремонта аварийного канализационного коллектора диаметром 800 мм. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».
Ограничения вступят в силу утром 21 апреля и продлятся до вечера 20 мая. Под закрытие попадает участок от дома №107 до дома №123 по улице Карла Маркса и от дома №52 до дома №42 по улице Савельева. «Раскопки будут огорожены, по периметру выставлены световые сигналы. Просим водителей быть осторожными на дороге, обращать внимание на предупреждающие знаки и заранее планировать свой маршрут. Приносим извинение жителям города за временные неудобства», — пишет организация.
Ранее в Кургане уже вводились ограничения движения из-за аварийных работ на сетях: 9 апреля был закрыт участок улицы Бульвар Мира, а с 5 апреля до 15 мая перекрыта улица Дзержинского. Все работы проводит компания «Водный Союз», которая просит водителей заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность.
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