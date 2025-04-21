На курганской границе с Казахстаном задержано 20 тонн картошки

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Машина с картошкой следовала в Екатеринбург
Машина с картошкой следовала в Екатеринбург Фото:

В Курганской области на пункте пропуска «Петухово» (российско-казахстанская граница) специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн картофеля из-за нарушений фитосанитарных требований. Машина с товаром следовала в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«На большинстве мешков с картошкой отсутствовала маркировка.В связи с нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, ввоз картофеля был запрещен», — пишет ведомство. Машина под контролем специалистов ведомства была возвращена на территорию Казахстана. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор запретил ввоз в Челябинскую область 1666 пчелопакетов из Узбекистана, которые везли в Курганскую область. Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но был задержан на границе.

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В Курганской области на пункте пропуска «Петухово» (российско-казахстанская граница) специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн картофеля из-за нарушений фитосанитарных требований. Машина с товаром следовала в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «На большинстве мешков с картошкой отсутствовала маркировка.В связи с нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, ввоз картофеля был запрещен», — пишет ведомство. Машина под контролем специалистов ведомства была возвращена на территорию Казахстана. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор запретил ввоз в Челябинскую область 1666 пчелопакетов из Узбекистана, которые везли в Курганскую область. Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но был задержан на границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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