На курганской границе с Казахстаном задержано 20 тонн картошки

В Курганской области на пункте пропуска «Петухово» (российско-казахстанская граница) специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн картофеля из-за нарушений фитосанитарных требований. Машина с товаром следовала в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«На большинстве мешков с картошкой отсутствовала маркировка.В связи с нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, ввоз картофеля был запрещен», — пишет ведомство. Машина под контролем специалистов ведомства была возвращена на территорию Казахстана. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор запретил ввоз в Челябинскую область 1666 пчелопакетов из Узбекистана, которые везли в Курганскую область. Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но был задержан на границе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».