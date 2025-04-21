Пчелы из Узбекистана не смогли приехать в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но приехал в Челябинск
Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но приехал в Челябинск Фото:

Россельхознадзор запретил ввоз в Челябинскую область 1666 пчелопакетов из Узбекистана, которые везли в Курганскую область. Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но был задержан на границе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Вместо предусмотренного маршрута через пункт пропуска «Петухово» транспортное средство пересекло границу через пункт предварительного уведомления «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области. «Кроме того, в ветеринарном свидетельстве не указан получатель груза. Въезд транспортного средства с пчелопакетами был запрещен», — уточняет ведомство.

Перевозчик был проинформирован о правилах перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. Сотрудники Россельхознадзора провели необходимые контрольные мероприятия. 

Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог из-за плохого качества. Организация не правильно указала концентрацию молочного жира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор запретил ввоз в Челябинскую область 1666 пчелопакетов из Узбекистана, которые везли в Курганскую область. Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но был задержан на границе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегиональном управлении Россельхознадзора. Вместо предусмотренного маршрута через пункт пропуска «Петухово» транспортное средство пересекло границу через пункт предварительного уведомления «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области. «Кроме того, в ветеринарном свидетельстве не указан получатель груза. Въезд транспортного средства с пчелопакетами был запрещен», — уточняет ведомство. Перевозчик был проинформирован о правилах перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. Сотрудники Россельхознадзора провели необходимые контрольные мероприятия.  Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог из-за плохого качества. Организация не правильно указала концентрацию молочного жира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...