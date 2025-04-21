Пчелы из Узбекистана не смогли приехать в Курганскую область

Россельхознадзор запретил ввоз в Челябинскую область 1666 пчелопакетов из Узбекистана, которые везли в Курганскую область. Груз должен был следовать из Ферганской области (Узбекистан) в город Курган, но был задержан на границе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Вместо предусмотренного маршрута через пункт пропуска «Петухово» транспортное средство пересекло границу через пункт предварительного уведомления «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области. «Кроме того, в ветеринарном свидетельстве не указан получатель груза. Въезд транспортного средства с пчелопакетами был запрещен», — уточняет ведомство.
Перевозчик был проинформирован о правилах перемещения подконтрольных госветнадзору грузов по территории Евразийского экономического союза. Сотрудники Россельхознадзора провели необходимые контрольные мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог из-за плохого качества. Организация не правильно указала концентрацию молочного жира.
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