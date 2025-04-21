Россиянам, живущим за границей, будет проще получить визу в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упросит выдачу виз для участников государственной программы по переселению соотечественников на российскую территорию. Теперь они и члены их семей смогут получать визы сроком до одного года и в дальнейшем продлять их, заявил Путин в ходе церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее соотечественники, переселяющиеся из других стран в РФ, могли получать визы сроком на три месяца. Их продление было запрещено.
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