Россиянам, живущим за границей, будет проще получить визу в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упросит выдачу виз для участников государственной программы по переселению соотечественников на российскую территорию. Теперь они и члены их семей смогут получать визы сроком до одного года и в дальнейшем продлять их, заявил Путин в ходе церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее соотечественники, переселяющиеся из других стран в РФ, могли получать визы сроком на три месяца. Их продление было запрещено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упросит выдачу виз для участников государственной программы по переселению соотечественников на российскую территорию. Теперь они и члены их семей смогут получать визы сроком до одного года и в дальнейшем продлять их, заявил Путин в ходе церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее соотечественники, переселяющиеся из других стран в РФ, могли получать визы сроком на три месяца. Их продление было запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...