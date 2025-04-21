На Тюмень обрушатся гроза и шквальный ветер. Скрин

В Тюмени 28 апреля ждут сильную грозу и ветер до 18 метров в секунду
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За сутки в Тюмени выпадет треть месячной нормы осадков
За сутки в Тюмени выпадет треть месячной нормы осадков Фото:

На Тюмень 28 апреля обрушится мощная гроза, а сила ветра составит до 18 метров в секунду. Такой прогноз дает на следующие 10 дней метеорологический ресурс Gismeteo.

«В течение следующих 10 дней в Тюмени ожидается умеренная погода. Температура воздуха будет колебаться днем от 9 до 22 градусов по шкале Цельсия. Количество осадков — ниже среднего, за исключением понедельника, 28 апреля. В этот день пройдет гроза, на город выпадет больше 14 миллиметров осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это составляет почти треть от месячной нормы по результатам многолетних наблюдений. Дожди продолжатся в следующие три дня, однако их интенсивность упадет до 7, а затем и до 2 миллиметров.

Прогноз погоды в Тюмени на следующие 10 дней
Прогноз погоды в Тюмени на следующие 10 дней
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На Тюмень 28 апреля обрушится мощная гроза, а сила ветра составит до 18 метров в секунду. Такой прогноз дает на следующие 10 дней метеорологический ресурс Gismeteo. «В течение следующих 10 дней в Тюмени ожидается умеренная погода. Температура воздуха будет колебаться днем от 9 до 22 градусов по шкале Цельсия. Количество осадков — ниже среднего, за исключением понедельника, 28 апреля. В этот день пройдет гроза, на город выпадет больше 14 миллиметров осадков», — говорится в сообщении. Отмечается, что это составляет почти треть от месячной нормы по результатам многолетних наблюдений. Дожди продолжатся в следующие три дня, однако их интенсивность упадет до 7, а затем и до 2 миллиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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