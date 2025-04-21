На Тюмень 28 апреля обрушится мощная гроза, а сила ветра составит до 18 метров в секунду. Такой прогноз дает на следующие 10 дней метеорологический ресурс Gismeteo.
«В течение следующих 10 дней в Тюмени ожидается умеренная погода. Температура воздуха будет колебаться днем от 9 до 22 градусов по шкале Цельсия. Количество осадков — ниже среднего, за исключением понедельника, 28 апреля. В этот день пройдет гроза, на город выпадет больше 14 миллиметров осадков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это составляет почти треть от месячной нормы по результатам многолетних наблюдений. Дожди продолжатся в следующие три дня, однако их интенсивность упадет до 7, а затем и до 2 миллиметров.
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