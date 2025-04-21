В Каменске-Уральском (Свердловская область) возле ночного клуба «Ночь» случился словесный конфликт со стрельбой, жертвами которого стали двое мужчин. Пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали, а силовики уже ведут расследование, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«По предварительным данным, утром 20 апреля в органы внутренних дел поступило сообщение о доставлении с территории местного развлекательного заведения в больницу двух граждан с огнестрельными ранениями ног. Возможной причиной произошедшего стал словесный конфликт на улице, возникший на почве личной неприязни», — сказал он.
Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, разборки начались у входа в заведение. Вооруженный мужчина в капюшоне подходит к другому и бьет кулаком по лицу и стреляет в ноги, затем забивает ногами жертву. После нападения дебошир скрывается.
По словам полковника Горелых, личности всех участников конфликта уже установлены, их разыскивают сотрудники угрозыска. Следователи завели уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
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