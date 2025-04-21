В Симферополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в сборе и передаче данных о военных объектах на территории Крыма по заданию кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по полуострову и городу.
«Установлено, что житель города Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова», — заявили в пресс-службе. Информация размещена на сайте ФСБ.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о с отрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей и дает показания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.