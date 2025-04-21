Житель Симферополя продавал украинцам секретную информацию о военных объектах РФ. Видео

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Задержанному мужчине грозит до восьми лет тюрьмы
Задержанному мужчине грозит до восьми лет тюрьмы Фото:

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в сборе и передаче данных о военных объектах на территории Крыма по заданию кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по полуострову и городу. 

«Установлено, что житель города Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова», — заявили в пресс-службе. Информация размещена на сайте ФСБ. 

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о с отрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей и дает показания. 

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В Симферополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в сборе и передаче данных о военных объектах на территории Крыма по заданию кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по полуострову и городу.  «Установлено, что житель города Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова», — заявили в пресс-службе. Информация размещена на  сайте ФСБ.  Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о с  отрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей и дает показания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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