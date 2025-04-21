Зеленский согласился на изменения ради конца СВО

Зеленский: переговоры по Украине пройдут 23 апреля в Лондоне
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Зеленский заявил о готовности предпринимать шаги для достижения мира на Украине
Зеленский заявил о готовности предпринимать шаги для достижения мира на Украине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих обновленных переговорах в Лондоне с целью обсуждения конфликта на Украине и поиска путей к прекращению огня. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Уже в среду (23 апреля — прим. URA.RU) наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты», — передал РБК Украина слова Зеленского. Президент Украины заявил о своей готовности продолжать предпринимать шаги для достижения прекращения огня и дальнейшего обеспечения установления прочного мира.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной в течение текущей недели. Он отметил, что в случае успешных переговоров обе страны смогут развивать экономическое сотрудничество с США, сообщил «360.ru».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих обновленных переговорах в Лондоне с целью обсуждения конфликта на Украине и поиска путей к прекращению огня. Об этом сообщили украинские СМИ. «Уже в среду (23 апреля — прим. URA.RU) наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты», — передал РБК Украина слова Зеленского. Президент Украины заявил о своей готовности продолжать предпринимать шаги для достижения прекращения огня и дальнейшего обеспечения установления прочного мира. Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной в течение текущей недели. Он отметил, что в случае успешных переговоров обе страны смогут развивать экономическое сотрудничество с США, сообщил «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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