Зеленский согласился на изменения ради конца СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих обновленных переговорах в Лондоне с целью обсуждения конфликта на Украине и поиска путей к прекращению огня. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Уже в среду (23 апреля — прим. URA.RU) наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты», — передал РБК Украина слова Зеленского. Президент Украины заявил о своей готовности продолжать предпринимать шаги для достижения прекращения огня и дальнейшего обеспечения установления прочного мира.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной в течение текущей недели. Он отметил, что в случае успешных переговоров обе страны смогут развивать экономическое сотрудничество с США, сообщил «360.ru».
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