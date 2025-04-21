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22:54
На ремонт объекта культурного наследия «Дом Советов» в Перми потратят 37,5 млн
22:54
Белый дом поставил точку в скандале с Хегсетом
22:52
Паслер поехал в Москву за новой должностью и «пропуском» на выборы губернатора
Путин определил будущее российских малых городов и деревень
22:44
«Водитель без сознания»: на ЖБИ столкнулись две иномарки, работает реанимация
22:44
Скончалась олимпийская чемпионка в гребле Мария Шубина
22:41
Невеста Лепса поделилась планами на жизнь после родов
Поступление в вузы без ЕГЭ и освобождение от срочной службы: какие законы подписал Путин
22:40
Путин заступился за россиян из-за дорогих платежек по ЖКХ
22:37
Как Свердловск прятал во время войны личного врага Гитлера. Фото, видео
22:27
Иран назвал важное условие для заключения ядерной сделки
Россия вступит в борьбу с ЕС и Китаем за Казахстан
22:27
В аэропорту Орландо загорелся пассажирский самолет
22:26
Аналитик Пырьева: рубль укрепился благодаря интересу к активам РФ из-за рубежа
22:22
От Светлого вторника до дня рождения Ленина: какие праздники отмечают 22 апреля в России и мире
Путин впервые прокомментировал мощный удар по Сумам: что действительно произошло на «сходке» военных
22:22
Путин объяснил удар ВС РФ по ферме под Одессой испытанием ракетных систем ВСУ
22:19
Якушев наградил тагильчанку за уникальный проект в частном секторе
22:13
Звезда российского биатлона раскрыла отношение к сменившим гражданство
Новый порядок поступления в вузы: что изменилось для выпускников колледжей и школьников
22:08
Ермак собрался покорять Лондон в составе украинской делегации
22:02
Тюменские националисты из «Русской общины» пытаются усилиться на фоне успеха конкурентов
22:01
Зеленский готов на отчаянный шаг ради власти на Украине
Адвокат раскрыл, как приговор Хачатуряну способен глобально изменить ситуацию с домашним насилием в РФ
22:00
Одного приворожила ведьма, второй сбежал от бандитов из страны: судьба братьев из «Приключений Электроника»
21:57
Курганец спас полярную сову с раненным крылом. Фото
21:54
В Москве из-за жары загорелась крупнейшая свалка
Папа Римский Франциск о сексе, футболе и Путине: топ-10 самых запоминающихся цитат понтифика
21:51
Синоптик Тишковец: Москву накроют ливни и снег
21:50
Депутаты хотят оставить детей без особенного мороженого
21:47
Секс-символ «Первого канала», тайный брак и слухи о пластике: звезде шоу «Однажды в России» Яне Кошкиной — 35
Россия нанесла серьезный удар по Украине за отказ от пасхального перемирия: карта СВО на 21 апреля
21:35
Путин наградил героя из Белгородской области
21:35
Где и когда собирать первые весенние грибы сморчки и строчки, как их правильно готовить
48
21:32
Завершение резонансного судебного процесса и ямальский муксун на маркетплейсе: события дня
Михаила Хачатуряна признали виновным в насилии над дочерьми спустя 7 лет после смерти: полная история
21:26
Путин: победа в СВО будет за Россией
2
21:20
Чиновницу правительства ХМАО подвела память на суде по делу экс-главы PR-кошелька властей
1
21:20
Журналистку Барабаш* объявили в розыск
«Его уход — большая потеря для мира»: как в России отреагировали на смерть Папы Римского Франциска
21:20
Куда дешевле слетать из Тюмени на майские праздники
21:18
Зеленский согласился на изменения ради конца СВО
2
21:13
Трамп: переговоры по украинскому конфликту идут очень хорошо
Вступление Украины в НАТО и пасхальное перемирие: о чем говорил Песков 21 апреля
21:05
Стало известно, сколько заработал Светлаков за прошлый год
1
21:05
Важный слет эсеров впервые пройдет в Тюмени, благодаря пополнению из ЛДПР
21:03
Первый контейнерный поезд, проехавший в Новороссии, прибыл в Крым
Темнокожий или азиатский Папа Римский и зловещее пророчество: кто займет место умершего понтифика Франциска
21:00
VK Play запускает спецпроект в честь Дня Победы
20:59
Сезон фонтанов стартовал в Петербурге. Фоторепортаж
20:56
В тюменском муниципалитете разворачивается борьба между коммунистами за мандат в местную думу
Ушел из жизни Папа Римский Франциск: жизнь понтифика, отношения с Путиным и поддержка ЛГБТ*
20:55
Выплаты ветеранам, экзамен Науменко и арест экс-мэра: главное в Кургане за 21 апреля
20:54
В Роскосмосе рассказали о важных кадровых изменениях
20:53
В Екатеринбурге стартовала борьба за федеральные деньги на парки
ВСУ нарушили режим пасхального перемирия почти 5 тысяч раз: главные заявления Минобороны РФ
20:52
CNN увидел жест доброй воли в действиях России
20:52
Депутат Госдумы от ХМАО Завальный пояснил свое высказывание о зоопарке
20:48
В Пыть-Яхе экстренно демонтировали скандальный баннер с вертолетом США. Фото
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие: карта атак БПЛА на 21 апреля
20:47
Что известно о пермском заводе, который управляется из Германии
20:45
Власти ЯНАО ищут возможность сохранения рыболовства в регионе
20:45
Дорогу, отрезавшую от мира челябинское село, отремонтируют за четыре года. Фото
Поднимется ли ключевая ставка — ответы на главные вопросы перед заседанием ЦБ
20:38
Путин созвонился с президентом ЮАР
20:34
Минск заговорит стихами героев: в Белоруссии пройдет финальный этап марафона «Чтения Победы»
20:31
Инициаторы строительства училища в Калининграде похитили 290 миллионов рублей
Штраф в 1,8 дуодециллиона и разглашение данных погибших военных — как в России штрафовали Google
20:30
В Петербурге на аукцион выставлен загранпаспорт Жириновского. Фото
20:30
Мэрия выбрала лучшие эскизы памятника Балабанову в Екатеринбурге. Фото
20:30
Герои Великой Отечественной: семейные истории ямальских политиков и чиновников
«Трудящиеся горят желанием быстрейшего разгрома врага»
20:24
На Ямале просыпаются бурые медведи
20:21
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
20:18
Петербургский душитель получил еще 18 лет к пожизненному сроку
20:13
В ЯНАО три улицы города закроют до конца лета
20:12
Житель Симферополя продавал украинцам секретную информацию о военных объектах РФ. Видео
20:10
Обвиняемая в хищениях замдиректора агрофирмы в ЯНАО работала при трех директорах
20:00
Врип главы Кургана Науменко снова сдает решающий экзамен. Инсайд
19:58
Стало известно, где пройдет конкурс, заменивший Евровидение
19:53
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского
19:52
Проекты из ХМАО стали лауреатами на Всероссийской премии «Служение»
19:47
За драку с министром культуры пермяку выписали тысячный штраф
1
19:41
Опасный уровень воды ожидают в Тюменской области перед майскими праздниками
19:40
Экс-депутат Васильев сделал важное заявление о задержании бывшего главы Курской области
19:40
«Радиостанция Судного дня» возобновила вещание
19:40
Мандат экс-мэра Тазовского района уйдет доверенному лицу Путина. Инсайд
19:34
ЦБ установил рекордно низкий за два года курс доллара
2
19:33
Telegram получил штраф на четыре миллиона рублей
19:32
Олимпийский чемпион из ХМАО Храмцов раскрыл секрет своего семейного счастья. Фото
19:31
В Дагестане мать забила трехлетнюю дочь
5
19:28
Ямал принимает ведущих ученых для обсуждения генетических достижений
1
19:27
В центре Кургана из-за постоянных драк у баров усилили полицейские патрули
3
19:23
«Двоякая позиция»: в екатеринбургском храме объяснили, как будут скорбеть по Папе Римскому
19:18
Украина закупит у Израиля лекарства на случай ядерной войны
19:14
Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев ушел на СВО
19:14
Правила посадки помидоров в теплице: пошаговая инструкция для начинающих
1
19:08
Кто был до Папы Римского Франциска: понтифики, изменившие католическую церковь
19:07
Мошенники обманывают челябинцев от имени мэрии города
19:07
В Кремле раскрыли правду о визите Трампа в РФ 9-го мая
1
19:05
В УМВД по Тюменской области проходит проверка
19:03
Стала известна дата прощания с Папой Римским
19:02
Суд рассмотрит меру пресечения для экс-депутата Курской области Васильева
19:00
В Кургане интересно: авто-квест с инопланетянами и концерт с грузовиком в филармонии. Афиша
18:59
Соседи, пострадавшие от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, жалуются на равнодушие чиновников
4
18:57
Люди пытаются спастись из пылающего ЖК в Москве. Видео
1
18:57
Челябинскому губернатору Текслеру показали мощности китайских производств. Фото
18:55
«Корпоративная культура или возвращение легенды»: чего ждут от главы медиаблока правительства ХМАО Гнедина
18:54
Стрельбу открыли возле клуба в Каменске-Уральском, есть пострадавшие. Видео
1
18:54
Уехавший из-за СВО актер Панин* захотел вернуться на родину
1
18:54
Патрушев: Россия ответит Западу на попытку устроить морскую блокаду
18:50
Путин впервые прокомментировал удар по Сумам
18:48
Свердловская школа взяла путинскую премию на съезде мэров
18:47
Путин выступил с трогательной речью о смерти Папы Римского
18:46
В России появится новый сервис для поиска работы в отдельных районах
18:45
Семьи участников СВО пожаловались на нехватку рейсов автобусов в микрорайон Кургана
5
18:44
В ГАИ рассказали подробности ДТП с автобусом в Перми
18:40
В РФ ввели уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсий
1
18:39
В Петербурге резко подорожал сезонный шиномонтаж
1
18:37
Губернатор Шумков жестко высказался о курганцах, инвестирующих в недвижимость заграницей
5
18:37
Челябинский губернатор в Китае изучил опыт переноса крупных предприятий. Фото, видео
18:36
На Тюмень обрушатся гроза и шквальный ветер. Скрин
18:35
Путин: боевые действия после пасхального перемирия возобновлены
18:34
Иностранных граждан смогут заочно судить за преступления против РФ
18:33
В Перми скопилась огромная пробка из-за аварии. Карта
18:30
Смена эпох: вице-спикер челябинского заксобрания завершает 25-летнюю политическую карьеру
18:30
Сенатору от Пермского края Климову предрекли уход из Совета Федерации
18:30
На Некрасовском рынке Кургана продают торговый центр
18:22
Россиянам, живущим за границей, будет проще получить визу в РФ
1
18:20
Тюменского бойца СВО, отправленного на передовую на костылях, лечат в Омске
1
18:20
В Воронежской области мужчина подорвался на гранате, ранен ребенок
18:17
NDP: Польше и Прибалтике угрожает крах из-за энергетического хаоса
1
18:17
Российский боец чудом спасся от украинского дрона. Видео
1
18:16
Путин подписал закон, освобождающий от призыва некоторые категории граждан
18:16
Сын Игоря Талькова пытается заработать на его памяти: как сейчас живет 43-летний музыкант
18:15
Путин подписал закон об участниках СВО
18:12
RS: США могут снять с РФ санкции за сотрудничество по Украине
1
18:11
Милонов вступился за авторов скейт-площадки у памятника Ленину в Верхней Пышме. Фото
18:06
Путин внес правки в закон об иноагентах
18:06
У одного из курганских бутлегеров нашли новую большую партию незаконных сигарет
1
18:03
Путин ужесточил наказание за дискредитацию армии РФ
2
18:01
Покинувший ряды эсеров депутат Логинов решил выдвинуться в челябинское ЗСО от ЕР
18:01
Умер судья Владимир Беляев, 22 года возглавлявший Тюменский областной суд
18:00
Суд взыскал с Челябинского меткомбината 86 миллионов рублей за пластиковые трубы
18:00
В Кургане объявили победителей проекта Лисовского: праздник, награды, эмоции. Фоторепортаж
17:58
Президент «Южуралзолота» Струков не стал переизбираться в челябинский парламент
17:56
В США пытаются избавиться от министра обороны, которого защищает Трамп
17:55
Студенты УрФУ стали получать по 15 тысяч рублей от ТМК
17:54
В соцсетях обсуждают фейк про инопланетянина, найденного в Комсомольске-на-Амуре
1
17:51
На курганской границе с Казахстаном задержано 20 тонн картошки
1
17:50
В ЖК в Подмосковье сильный пожар
17:50
Национализированный бассейн «Электрометаллург» в Челябинске отремонтируют за 14,6 млн рублей. Фото
17:49
В Челябинской области отремонтируют снесенный паводком мост
17:49
Путин ликвидировал суд в Пермском крае
17:48
Свердловчане отказываются от отдыха в Анапе на фоне закрытия пляжей
1
17:46
Путин дал понять школьникам, в какие ВУЗы можно поступать без ЕГЭ
1
17:40
Курганский спортсмен Храмцов одолел конкурента в шоу «Титаны 2», который выше и тяжелее
17:39
В правительстве одобрили передачу МВД данных о детях-мигрантах в школах
2
17:34
Ямальского муксуна на маркетплейсе продают почти за семь тысяч рублей. Фото
1
17:31
«Из разряда фантастики»: парализованный свердловчанин спустя три года начал ходить. Видео
17:30
В Пермском крае проблемный экс-мэр попал под уголовное преследование
17:29
Пермский лидер ЛДПР предложил ужесточить наказание для хозяев агрессивных собак
17:29
На тюменском кладбище затопило могилы. Видео
17:28
Греф возмутился высокой ключевой ставке
1
17:26
Экс-директор агрофирмы заявил, что не причастен к коррупционному скандалу, о котором говорил губернатор ЯНАО
17:24
В Кургане объявили конкурс на пост главного архитектора
1
17:22
В Тобольске простятся с бойцом СВО, которого разыскивали 8 месяцев. Фото
17:16
Адвокат сестер Хачатурян рассказал об их реакции на решение суда
17:15
Жена экс-главы курганского СКР Францишко увольняется из избиркома. Инсайд
1
17:14
В Пермском крае подростков после суток в лесу отправили в больницу
17:14
Стало известно, когда в Сургут прибудет ретро-поезд «Эшелон Победы»
17:14
Житель Волгограда мечтал захватить городскую администрацию
17:13
Путин закрепил понятие «геноцид советского народа»
17:11
В Нижневартовске продается старейший строительный магазин за десятки миллионов
1
17:09
В ЯНАО фигуранты громкого коррупционного процесса о хищениях в горбольнице отправятся в колонию
17:08
У пермских подростков, которых искали в лесу, сломался питбайк
17:08
«Останется безнаказанным»: подстреленный в Турции свердловчанин столкнулся с новыми проблемами. Фото
17:03
В Сургуте таинственный инвестор перезапускает легендарный паб. Фото
17:02
Челябинская ЛДПР намерена ускорить расселение жителей ветхого дома в Чурилово
17:02
Депутат челябинского парламента Денисенко отказался от выборов в округе ради СВО
1
17:01
В Петербурге иностранный теплоход столкнулся с двумя судами
17:00
США нашли замену Папе Римскому
17:00
Что известно о новом замдиректора курганского департамента финансов
16:58
В Кургане из-за ремонта на перекрестке автобусы поменяют маршрут. Скрин
16:58
Конфликт мэра Екатеринбурга с министром вышел на федеральный уровень
16:56
У России появился новый мощный союзник в Азии
1
16:55
Челябинскому экс-таможеннику, помогавшему контрабандистам, ужесточили приговор
16:54
Тюменцы внезапно заинтересовались однокомнатными квартирами
16:54
Новый куратор медиаблока правительства ХМАО вступил в должность. Фото
16:48
В Петербурге поданы первые иски против кикшерингов из-за наездов самокатов
2
16:47
Онлайн-кастинг ГИТИС прошел ямальский школьник
16:46
В Кургане за массовую драку у бара полиция задержала 11 человек. Видео
3
16:43
Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
16:42
Дракой пьяного мужчины с ребенком на руках в Челябинске заинтересовались в СК. Видео
1
16:42
Что Абрамович делал в Ельцин Центре: подробности и версии
2
16:38
В Перми подешевел проект по обустройству пляжа у Мотовилихинского пруда
16:37
WP: Илон Маск устал от работы в правительстве США
4
16:36
Арестованного за взятку тюменского сотрудника ДПС выпустили из СИЗО
16:35
Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готовится к первому полету
1
16:35
Полпред Жога объяснил российским мэрам их роль в СВО
16:33
Пропавшие в Пермском крае подростки найдены
16:30
В Кургане на праймериз ЕР не хватает участников СВО для выборов в облдуму. Инсайд
16:29
В Челябинске рухнули цены на дома и коттеджи. Инфографика
16:27
Названа причина смерти Папы Римского
4
16:25
В Тюмени появится новый мост через Туру
1
16:25
Полпред Жога прорекламировал свою идею на всю страну
16:24
Губернатор ХМАО предложил способ сохранить объекты культурного наследия
16:24
Екатеринбуржец, находясь в Польше, спонсировал ВСУ. Фото
16:24
Губернатор Шумков вместе с Героем России Головиным провели Совет по воспитанию
5
16:23
В трех российских городах пройдут заупокойные мессы по Папе Римскому
16:19
Чистая прибыль челябинской компании по добыче золота выросла в 13 раз
1
16:19
Омбудсмен Львова-Белова не призывала школьниц рожать в 14 лет
16:12
Пчелы из Узбекистана не смогли приехать в Курганскую область
1
16:12
«Поступают звонки»: свердловский бизнесмен заявил об угрозах от фигурантов дела подполковника. Фото
16:10
Скейт-площадку у памятника Ленину в Верхней Пышме закрыли. Фото
16:09
Челябинских бизнесменов приглашают в Китай
16:07
Из-за снежных заносов на выезде из ЯНАО сузилась трасса. Видео
16:03
Мотострелки «Севера» продолжили бой у села Горналь
16:02
Тюменцам стало сложнее продать квартиру
16:01
В ХМАО прошли испытания зимних шин российского производства. Фото, видео
2
16:00
Синяки и голод: жительница ЯНАО сообщила о мучениях в стационаре после операции
15:58
В Пермском крае ожидается температурный контраст
15:57
«Папе было плохо всю ночь»: стали известны детали смерти понтифика
15:53
В Тюмени за неделю произошло 13 ландшафтных пожаров
15:51
Вице-губернатор Курганской области Алексеев выступит наставником для бойцов СВО
6
15:51
РЖД начали продавать билеты на электричку до Сухума
15:47
Военкор Коц: Зеленского уличили в нарушении моратория
15:47
В ЯНАО попытались обанкротить корпорацию тюменского депутата Нака
15:46
«Не считаю, что переборщил»: свердловские депутаты осудили коллегу после заявления об абортах
15:45
ЧС и питьевая вода: главные вызовы для руководителя курганского округа Михайлова
15:43
В Челябинске очистят зловонную квартиру с 50 кошками
15:41
Крыса оставила жителей Улан-Удэ без развлечений
2
15:40
В ХМАО вернутся заморозки
15:40
Посмертный обряд с Папой Римским проведут 22 апреля
15:38
В Курганской области водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП. Видео
15:32
Украинские студенты-технари рискуют попасть на фронт
15:32
Тюменских автомобилистов предупредили об опасных условиях на трассах
15:31
«Ответ всегда будет»: появилась одежда с новыми цитатами Путина. Фото
1
15:30
В ХМАО родилось более полусотни «королевских» близнецов
15:29
Рынок жилья в Екатеринбурге стал самым перспективным в России
1
15:23
В Москве построят еще пять крупных предприятий
15:22
Пропавшие пермские подростки заблудились в лесу, убегая от полиции
15:21
На АвтоВАЗе начали работать поющие роботы «Антонины»
1
15:20
В Ростове-на-Дону арестовали поджигателей дома имама Бикмаева
15:20
Тюменский аквапарк взвинтил цены для посетителей
15:19
В Ноябрьске инвестируют рекордную сумму в модернизацию инженерных сетей
3
15:19
Отель тюменского олигарха получил невиданную прибыль
15:17
В Екатеринбурге разгромили кофейню рокера, покорившего США. Фото
15:15
Якушев озвучил задачи новому свердловскому губернатору. Фото
15:15
В Кургане возле Царева городища врезались две иномарки. Фото
15:15
В Шадринске будет дождливо и тепло
15:12
Авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень и обратно
15:10
Снегопады в апреле и жара в мае: синоптики рассказали о погоде на Ямале
1
15:09
Пророчество связало дату Судного дня со смертью Папы Римского Франциска
1
15:08
Названы сроки окончания строительства аквапарка в центре Перми
15:07
Суд арестовал BMW Х7 экс-директора фирмы-фигуранта дел в челябинском минстрое
15:04
Politico: Канада может войти в состав ЕС
3
15:03
Кремль уведомит Белый дом о военных преступлениях ВСУ во время перемирия
3
15:02
Челябинский экс-депутат, избежавший наказания за сроком давности, идет на выборы
1
14:56
В Кремле ответили на надежды США, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе
2
14:54
Профайл нового руководителя курганского округа Михайлова
3
14:52
Песков об исключении возможности Украины вступить в НАТО: это вызывает наше удовлетворение
2
14:51
ВСУ расплатились за нарушение пасхального перемириям
14:50
В Кремле раскрыли, консультировался ли Путин по поводу пасхального перемирия с США
14:50
Дуров раскрыл правду о приватных переписках в Telegram
14:50
Путин вспомнил, как встречался со скончавшимся Папой Римским
1
14:48
Запеленговать телефоны пермских подростков, которые пропали в лесу, не удалось
14:48
В Екатеринбурге завершили поиски школьницы, пропавшей после пробного ЕГЭ
14:48
В Челябинске ищут ловца птиц с зарплатой 140 тысяч рублей
1
14:44
Путин выразил соболезнования по случаю смерти Папы Римского
14:44
«Не могу прийти в чувства»: фигурантов дела топ-силовика выпустили из СИЗО Екатеринбурга
3
14:40
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы Римского
14:39
Петербургский душитель проведет остаток жизни в колонии строгого режима
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