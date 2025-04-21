В Пермском крае 415 многодетных семей получат земельные участки

Среди многодетных семей Перми распределят 415 земельных участков на территории поселка Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа. Семьи получат их в ходе жеребьевки, сообщается на сайте администрации города.
«Среди многодетных семей Перми состоится распределение 415 участков. Площадь земельных наделов варьируется от 466 до 599 квадратных метров. На землях возможно строительство садового дома. Для всех участков имеется техническая возможность подключения к электроэнергии и газоснабжению», — сказано в сообщении.
Распределение участков пройдет в формате жеребьевки 22 мая 2025 года. Подать заявление может любая многодетная семья, независимо от порядкового номера в реестре. Документы необходимо предоставить в департамент социальной политики с 28 апреля по 16 мая 2025 года.
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