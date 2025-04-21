В окружной столице Ямала прошла первая репетиция парада Победы

В репетиции принимало участие 500 человек
В Салехарде (ЯНАО) 21 апреля состоялась первая репетиция парада и праздничного шествия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«В Салехарде прошла первая репетиция Парада Победы. В колонну выстроились ветераны боевых действий, силовики, военные, волонтеры, кадеты и юнармейцы», — сообщается в telegram-канале мэрии.
В мероприятии приняло участие 500 человек. Парад и праздничное шествие завершится возложением цветов к Вечному огню в парке Победы.
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