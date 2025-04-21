21 апреля 2025

В окружной столице Ямала прошла первая репетиция парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В репетиции принимало участие 500 человек
В репетиции принимало участие 500 человек Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 21 апреля состоялась первая репетиция парада и праздничного шествия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«В Салехарде прошла первая репетиция Парада Победы. В колонну выстроились ветераны боевых действий, силовики, военные, волонтеры, кадеты и юнармейцы», — сообщается в telegram-канале мэрии.

В мероприятии приняло участие 500 человек. Парад и праздничное шествие завершится возложением цветов к Вечному огню в парке Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) 21 апреля состоялась первая репетиция парада и праздничного шествия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом власти города сообщили в соцсети. «В Салехарде прошла первая репетиция Парада Победы. В колонну выстроились ветераны боевых действий, силовики, военные, волонтеры, кадеты и юнармейцы», — сообщается в telegram-канале мэрии. В мероприятии приняло участие 500 человек. Парад и праздничное шествие завершится возложением цветов к Вечному огню в парке Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...