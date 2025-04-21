21 апреля 2025

В Перми стало выгодно инвестировать в недвижимость

Доходность инвестиций в недвижимость в Перми составила 13,9%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми доходность инвестиций в недвижимость составила почти 14%
В Перми доходность инвестиций в недвижимость составила почти 14% Фото:

Пермь оказалась в топ-15 городов России по доходности инвестиций в недвижимость, заняв 13 место в рейтинге. За последние три года доходность вложений в типовую жилую недвижимость с учетом сдачи квартиры в аренду составила 13,9%.

«Столица Пермского края заняла 13-е место в рейтинге по среднегодовой реальной доходности инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи квартиры в аренду. Этот показатель составил 13,9%. При этом без учета сдачи ее в аренду показатель равен 9,6%», — сообщает РИА Новости.

На первом месте в рейтинге по доходности инвестиций оказался город Иваново, где недвижимость могла принести 22% годовых. Также выгодно инвестировать можно было в Горно-Алтайске, где доходность составила 20,9%. Тройку лидеров замыкает Челябинск с  доходностью в 19,4%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь оказалась в топ-15 городов России по доходности инвестиций в недвижимость, заняв 13 место в рейтинге. За последние три года доходность вложений в типовую жилую недвижимость с учетом сдачи квартиры в аренду составила 13,9%. «Столица Пермского края заняла 13-е место в рейтинге по среднегодовой реальной доходности инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи квартиры в аренду. Этот показатель составил 13,9%. При этом без учета сдачи ее в аренду показатель равен 9,6%», — сообщает РИА Новости. На первом месте в рейтинге по доходности инвестиций оказался город Иваново, где недвижимость могла принести 22% годовых. Также выгодно инвестировать можно было в Горно-Алтайске, где доходность составила 20,9%. Тройку лидеров замыкает Челябинск с  доходностью в 19,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...