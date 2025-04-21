В Перми стало выгодно инвестировать в недвижимость

Пермь оказалась в топ-15 городов России по доходности инвестиций в недвижимость, заняв 13 место в рейтинге. За последние три года доходность вложений в типовую жилую недвижимость с учетом сдачи квартиры в аренду составила 13,9%.
«Столица Пермского края заняла 13-е место в рейтинге по среднегодовой реальной доходности инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи квартиры в аренду. Этот показатель составил 13,9%. При этом без учета сдачи ее в аренду показатель равен 9,6%», — сообщает РИА Новости.
На первом месте в рейтинге по доходности инвестиций оказался город Иваново, где недвижимость могла принести 22% годовых. Также выгодно инвестировать можно было в Горно-Алтайске, где доходность составила 20,9%. Тройку лидеров замыкает Челябинск с доходностью в 19,4%.
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