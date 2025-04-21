21 апреля 2025

В Перми экоактивисты призывают спасать жаб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экоактивистка организовала организовала «Жабьи патрули»
Экоактивистка организовала организовала «Жабьи патрули» Фото:

Пермяков призвали помочь жабам мигрировать, чтобы спасти их от гибели на проезжей части. С таким обращением выступила экоактивистка Надежда Баглей, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на Егошихе. Но на их пути стоит бетонный забор предприятия „Биомед“. В заборе есть несколько щелей, но пока жабы их найдут, их успевают раздавить на дороге и на парковке. Предупреждающий знак стоит, но отдыхающие его не видят», — пояснила Баглей. 

Миграция жаб началась 21 апреля и продлится примерно неделю. Экоактивистка предложила неравнодушным пермякам по возможности подежурить на парковке в районе миграции, ловить жаб и переносить их к проходам в заборе. Также она рекомендовала сделать яркие плакаты для автомобилистов и рассказать о ситуации в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме массовой гибели земноводных.

Волонтеры привлекают внимание водителей и переносят жаб в безопасное место
Волонтеры привлекают внимание водителей и переносят жаб в безопасное место
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Пермяков призвали помочь жабам мигрировать, чтобы спасти их от гибели на проезжей части. С таким обращением выступила экоактивистка Надежда Баглей, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на Егошихе. Но на их пути стоит бетонный забор предприятия „Биомед“. В заборе есть несколько щелей, но пока жабы их найдут, их успевают раздавить на дороге и на парковке. Предупреждающий знак стоит, но отдыхающие его не видят», — пояснила Баглей.  Миграция жаб началась 21 апреля и продлится примерно неделю. Экоактивистка предложила неравнодушным пермякам по возможности подежурить на парковке в районе миграции, ловить жаб и переносить их к проходам в заборе. Также она рекомендовала сделать яркие плакаты для автомобилистов и рассказать о ситуации в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме массовой гибели земноводных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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