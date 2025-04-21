Пермяков призвали помочь жабам мигрировать, чтобы спасти их от гибели на проезжей части. С таким обращением выступила экоактивистка Надежда Баглей, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на Егошихе. Но на их пути стоит бетонный забор предприятия „Биомед“. В заборе есть несколько щелей, но пока жабы их найдут, их успевают раздавить на дороге и на парковке. Предупреждающий знак стоит, но отдыхающие его не видят», — пояснила Баглей.
Миграция жаб началась 21 апреля и продлится примерно неделю. Экоактивистка предложила неравнодушным пермякам по возможности подежурить на парковке в районе миграции, ловить жаб и переносить их к проходам в заборе. Также она рекомендовала сделать яркие плакаты для автомобилистов и рассказать о ситуации в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме массовой гибели земноводных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!