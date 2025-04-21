Боец РФ «Мультик» доложил о появлении на фронте новых дронов-камикадзе

Армия Украины начала использовать новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом. Эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными. Об этом рассказал боец с позывным «Мультик» из 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск.
«Зашли спокойненько в свой блиндаж, который мы должны были штурмовать, и подкатились дальше на помощь к ребятам. Все это под воздействием (противника — ред.): по нам работала „кассета“ (кассетные боеприпасы — ред.), минометы летели. Огромный рой был просто FPV-шек (дронов-камикадзе — ред.), сбросы. Да, причем FPV-шки — новые, большие, которые с большим зарядом», — приводит цитату солдата РИА Новости. Он отметил, что эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными.
Ранее сообщалось, что украинские войска начали применять FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км и тремя системами подрыва, а российские средства ПВО регулярно уничтожают десятки беспилотников в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, также ведутся удары по складам боеприпасов и пунктам управления дронами ВСУ, а военные эксперты предупреждают об опасности новых модификаций беспилотников.
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