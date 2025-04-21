21 апреля 2025

Боец РФ «Мультик» доложил о появлении на фронте новых дронов-камикадзе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ используют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом
ВСУ используют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом Фото:

Армия Украины начала использовать новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом. Эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными. Об этом рассказал боец с позывным «Мультик» из 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск. 

«Зашли спокойненько в свой блиндаж, который мы должны были штурмовать, и подкатились дальше на помощь к ребятам. Все это под воздействием (противника — ред.): по нам работала „кассета“ (кассетные боеприпасы — ред.), минометы летели. Огромный рой был просто FPV-шек (дронов-камикадзе — ред.), сбросы. Да, причем FPV-шки — новые, большие, которые с большим зарядом», — приводит цитату солдата РИА Новости. Он отметил, что эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали применять FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км и тремя системами подрыва, а российские средства ПВО регулярно уничтожают десятки беспилотников в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, также ведутся удары по складам боеприпасов и пунктам управления дронами ВСУ, а военные эксперты предупреждают об опасности новых модификаций беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Украины начала использовать новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом. Эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными. Об этом рассказал боец с позывным «Мультик» из 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск.  «Зашли спокойненько в свой блиндаж, который мы должны были штурмовать, и подкатились дальше на помощь к ребятам. Все это под воздействием (противника — ред.): по нам работала „кассета“ (кассетные боеприпасы — ред.), минометы летели. Огромный рой был просто FPV-шек (дронов-камикадзе — ред.), сбросы. Да, причем FPV-шки — новые, большие, которые с большим зарядом», — приводит цитату солдата РИА Новости. Он отметил, что эти дроны имеют квадратную форму и большой размер, что делает их взрывы более мощными. Ранее сообщалось, что украинские войска начали применять FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км и тремя системами подрыва, а российские средства ПВО регулярно уничтожают десятки беспилотников в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, также ведутся удары по складам боеприпасов и пунктам управления дронами ВСУ, а военные эксперты предупреждают об опасности новых модификаций беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...