Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса

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Как уточнил источник в правоохранительных органах, завершить процесс по делу Иванова планируется до начала июня
Как уточнил источник в правоохранительных органах, завершить процесс по делу Иванова планируется до начала июня Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков после допроса «послал воздушный поцелуй» экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в растрате 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«После допроса Булгаков „послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову“ и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор», — передает ТАСС слова источника. В ходе допроса экс-замглавы подтвердил, что приобретение спорных паромов было необходимо для обороны полуострова, а их отбором занимались Минобороны и лично Иванов.

Ранее Булгаков уже выступал по этому делу в статусе свидетеля, однако детали его показаний не раскрывались. Процесс по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.

Банк «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск поддержали в суде иски о взыскании более 4,1 млрд рублей с фигурантов дела Тимура Иванова, который не признал свою вину. Завершить судебной процесс планируется до июня. Иванов обвиняется в растрате более 216 млн рублей и получении взятки в 1,185 млрд рублей. Он уволен с поста заместителя министра обороны в прошлом году.

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Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков после допроса «послал воздушный поцелуй» экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в растрате 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «После допроса Булгаков „послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову“ и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор», — передает ТАСС слова источника. В ходе допроса экс-замглавы подтвердил, что приобретение спорных паромов было необходимо для обороны полуострова, а их отбором занимались Минобороны и лично Иванов. Ранее Булгаков уже выступал по этому делу в статусе свидетеля, однако детали его показаний не раскрывались. Процесс по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну. Банк «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск поддержали в суде иски о взыскании более 4,1 млрд рублей с фигурантов дела Тимура Иванова, который не признал свою вину. Завершить судебной процесс планируется до июня. Иванов обвиняется в растрате более 216 млн рублей и получении взятки в 1,185 млрд рублей. Он уволен с поста заместителя министра обороны в прошлом году.
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