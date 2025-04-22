Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков после допроса «послал воздушный поцелуй» экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в растрате 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«После допроса Булгаков „послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову“ и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор», — передает ТАСС слова источника. В ходе допроса экс-замглавы подтвердил, что приобретение спорных паромов было необходимо для обороны полуострова, а их отбором занимались Минобороны и лично Иванов.
Ранее Булгаков уже выступал по этому делу в статусе свидетеля, однако детали его показаний не раскрывались. Процесс по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.
Банк «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск поддержали в суде иски о взыскании более 4,1 млрд рублей с фигурантов дела Тимура Иванова, который не признал свою вину. Завершить судебной процесс планируется до июня. Иванов обвиняется в растрате более 216 млн рублей и получении взятки в 1,185 млрд рублей. Он уволен с поста заместителя министра обороны в прошлом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.