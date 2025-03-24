Следователи подсчитали ущерб по делу Тимура Иванова

ТАСС: сумма ущерба по делу Иванова превысила четыре миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимура Иванова задержали на рабочем месте в апреле 2024 года
Тимура Иванова задержали на рабочем месте в апреле 2024 года Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Сумма ущерба в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и незаконном выводе денежных средств из банка, превышает 4,1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.  Антон Филатов, бывший подчиненный Иванова, также отрицает свою причастность. Ему предъявлены обвинения в присвоении приблизительно 216 миллионов рублей в двух эпизодах растраты и в отмывании свыше 3,92 миллиардов рублей, снятых с счетов банка.

Следствие считает Иванова организатором данных преступлений. Прокурор утверждает, что Иванов в сговоре с другими участниками дела незаконно перевел из банка «Интеркоммерц» более 3,92 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем присвоенных средств, предъявляемых всем фигурантам дела, оценивается в 4,1 миллиарда рублей.

Суд по делу Тимура Иванова проходит в закрытом режиме. Сообщается, что Тимур Иванов отрицает свою причастность к присвоению средств, предназначенных для приобретения паромов, а также к выводу 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он также проходит под следствием в связи с другим делом о получении взяток на сумму более миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сумма ущерба в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и незаконном выводе денежных средств из банка, превышает 4,1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.  Антон Филатов, бывший подчиненный Иванова, также отрицает свою причастность. Ему предъявлены обвинения в присвоении приблизительно 216 миллионов рублей в двух эпизодах растраты и в отмывании свыше 3,92 миллиардов рублей, снятых с счетов банка. Следствие считает Иванова организатором данных преступлений. Прокурор утверждает, что Иванов в сговоре с другими участниками дела незаконно перевел из банка «Интеркоммерц» более 3,92 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем присвоенных средств, предъявляемых всем фигурантам дела, оценивается в 4,1 миллиарда рублей. Суд по делу Тимура Иванова проходит в закрытом режиме. Сообщается, что Тимур Иванов отрицает свою причастность к присвоению средств, предназначенных для приобретения паромов, а также к выводу 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он также проходит под следствием в связи с другим делом о получении взяток на сумму более миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...