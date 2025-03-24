Следователи подсчитали ущерб по делу Тимура Иванова

Сумма ущерба в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и незаконном выводе денежных средств из банка, превышает 4,1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Антон Филатов, бывший подчиненный Иванова, также отрицает свою причастность. Ему предъявлены обвинения в присвоении приблизительно 216 миллионов рублей в двух эпизодах растраты и в отмывании свыше 3,92 миллиардов рублей, снятых с счетов банка.
Следствие считает Иванова организатором данных преступлений. Прокурор утверждает, что Иванов в сговоре с другими участниками дела незаконно перевел из банка «Интеркоммерц» более 3,92 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем присвоенных средств, предъявляемых всем фигурантам дела, оценивается в 4,1 миллиарда рублей.
Суд по делу Тимура Иванова проходит в закрытом режиме. Сообщается, что Тимур Иванов отрицает свою причастность к присвоению средств, предназначенных для приобретения паромов, а также к выводу 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он также проходит под следствием в связи с другим делом о получении взяток на сумму более миллиарда рублей.
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