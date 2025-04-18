Тимуру Иванову продлили срок на три месяца

Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову еще на три месяца. Он обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы.
«Продлить Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 23 июля 2025 года», — говорится в постановлении судьи. Его приводит ТАСС. После оглашения решения адвокаты генерала заявили, что намерены обжаловать продление ареста.
В этот же день Мосгорсуд продлил арест другим фигурантам дела: бизнесмену Александру Фомину, который признал вину, и предпринимателю Сергею Бородину, заключившему со следствием сделку о сотрудничестве. Судебные заседания по их делам проходили в закрытом режиме, без допуска СМИ и публики.
Ранее стало известно, что Бородин, проходящий по делу о коррупции, готовится дать новые показания против экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он согласился рассказать о причастности бывшего замминистра к двум другим тяжким преступлениям в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.
Иванов был арестован 24 апреля прошлого года по делу о коррупции, вместе с ним задержаны бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин, а также бывший подчиненный Антон Филатов. Все обвиняются в растрате и отмывании денег в особо крупном размере. Ранее суд разморозил активы Иванова и его семьи на сумму свыше 2,5 млрд рублей из-за уголовного дела, передает MK.RU.
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