21 апреля 2025

В элитной многоэтажке в центре Челябинска ночью произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в доме на Лесопарковой, 8
Пожар произошел в доме на Лесопарковой, 8 Фото:

В Челябинске в доме по Лесопарковой, 8 ночью произошел пожар. В региональном МЧС заявили, что возгорания не было, жители дома говорят об умышленном поджоге.

«Возгорания не было, была сработка автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Жители дома говорят о дыме и о том, что кто-то намеренно поджег подушку.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское МВД. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске в доме по Лесопарковой, 8 ночью произошел пожар. В региональном МЧС заявили, что возгорания не было, жители дома говорят об умышленном поджоге. «Возгорания не было, была сработка автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Жители дома говорят о дыме и о том, что кто-то намеренно поджег подушку. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское МВД. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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