В элитной многоэтажке в центре Челябинска ночью произошел пожар

Пожар произошел в доме на Лесопарковой, 8
В Челябинске в доме по Лесопарковой, 8 ночью произошел пожар. В региональном МЧС заявили, что возгорания не было, жители дома говорят об умышленном поджоге.
«Возгорания не было, была сработка автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Жители дома говорят о дыме и о том, что кто-то намеренно поджег подушку.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское МВД. Ответ будет опубликован после получения.
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