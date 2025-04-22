Бойцы РФ отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки

Во время операции по взятию Преображенки в ДНР, российские военные из группировки «Центр» применили нестандартный метод связи, отказавшись от использования радио. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. <...> Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.
Такой подход был выбран для улучшения координации и снижения вероятности перехвата сигналов противником. Одной из главных трудностей стало продвижение через открытые территории, где отсутствовали укрытия. В таких условиях российским военным приходилось перемещаться небольшими группами, используя антидроновые одеяла.
Ранее в Одессе произошел массированный удар российскими дронами-камикадзе «Герань» по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм». Оно занимает ключевую роль в системе обеспечения радиоэлектронных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.