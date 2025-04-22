Бойцы РФ отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки

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Бойцы ВС РФ освобождали Преображенку в ДНР без радиосвязи
Бойцы ВС РФ освобождали Преображенку в ДНР без радиосвязи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время операции по взятию Преображенки в ДНР, российские военные из группировки «Центр» применили нестандартный метод связи, отказавшись от использования радио. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. <...> Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Такой подход был выбран для улучшения координации и снижения вероятности перехвата сигналов противником. Одной из главных трудностей стало продвижение через открытые территории, где отсутствовали укрытия. В таких условиях российским военным приходилось перемещаться небольшими группами, используя антидроновые одеяла.

Ранее в Одессе произошел массированный удар российскими дронами-камикадзе «Герань» по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм». Оно занимает ключевую роль в системе обеспечения радиоэлектронных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Во время операции по взятию Преображенки в ДНР, российские военные из группировки «Центр» применили нестандартный метод связи, отказавшись от использования радио. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. <...> Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости. Такой подход был выбран для улучшения координации и снижения вероятности перехвата сигналов противником. Одной из главных трудностей стало продвижение через открытые территории, где отсутствовали укрытия. В таких условиях российским военным приходилось перемещаться небольшими группами, используя антидроновые одеяла. Ранее в Одессе произошел массированный удар российскими дронами-камикадзе «Герань» по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм». Оно занимает ключевую роль в системе обеспечения радиоэлектронных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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