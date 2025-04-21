Следователи выясняют причины гибели подростка на пожаре в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) после гибели 15-летнего подростка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются причины возгорания бани, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для установления причин и обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы», — сообщает следственный отдел по Сургуту следственного управления СК России по ХМАО.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления. К делу также подключилась прокуратура Сургута, заместитель прокурора лично выезжала на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU сообщало, что сегодня в Сургуте в дачном поселке произошел пожар, в котором двое детей пострадали. Один из них скончался в больнице.
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