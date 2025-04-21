21 апреля 2025

Тоболяк убил супругу выстрелом в спину

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело женщины обнаружили 21 апреля
Тело женщины обнаружили 21 апреля Фото:

Житель Тобольска Тюменской области обвиняется в убийстве жены. Тело женщины нашли с огнестрельным ранением спины нашли 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В утреннее время 21 апреля 2025 года в частном доме, расположенном в микрорайоне Строитель в городе Тобольске, обнаружено тело 67-летней женщины с огнестрельным ранением спины. По подозрению задержан 74-летний супруг убитой», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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Житель Тобольска Тюменской области обвиняется в убийстве жены. Тело женщины нашли с огнестрельным ранением спины нашли 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «В утреннее время 21 апреля 2025 года в частном доме, расположенном в микрорайоне Строитель в городе Тобольске, обнаружено тело 67-летней женщины с огнестрельным ранением спины. По подозрению задержан 74-летний супруг убитой», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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