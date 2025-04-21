Тоболяк убил супругу выстрелом в спину

Житель Тобольска Тюменской области обвиняется в убийстве жены. Тело женщины нашли с огнестрельным ранением спины нашли 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«В утреннее время 21 апреля 2025 года в частном доме, расположенном в микрорайоне Строитель в городе Тобольске, обнаружено тело 67-летней женщины с огнестрельным ранением спины. По подозрению задержан 74-летний супруг убитой», — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
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