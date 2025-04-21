21 апреля 2025

Буллинга в свердловских школах становится все больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети в школах все чаще проявляют агрессию друг к другу
Дети в школах все чаще проявляют агрессию друг к другу Фото:

В Свердловской области ухудшается ситуация с травлей детей в школах, несмотря на усилия, которые прилагают власти, чтобы ее устранить. Об этом заявил детский омбудсмен Игорь Мороков, выступая перед депутатами законодательного собрания.

«И алгоритм [по подавлению буллинга] существует, и методические рекомендации, и педагогов обучили, но ситуация имеет тенденцию к нарастанию и надо ее регулировать. Видимо, практически надо смотреть, проигрывать ситуации, кто и что должен делать. Это проблема управленческого характера. Где-то родитель месяцами не может попасть на прием к директору. Второй момент носит персонифицированный характер — не все педагоги готовы с этим работать», — прокомментировал Мороков.

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В Свердловской области ухудшается ситуация с травлей детей в школах, несмотря на усилия, которые прилагают власти, чтобы ее устранить. Об этом заявил детский омбудсмен Игорь Мороков, выступая перед депутатами законодательного собрания. «И алгоритм [по подавлению буллинга] существует, и методические рекомендации, и педагогов обучили, но ситуация имеет тенденцию к нарастанию и надо ее регулировать. Видимо, практически надо смотреть, проигрывать ситуации, кто и что должен делать. Это проблема управленческого характера. Где-то родитель месяцами не может попасть на прием к директору. Второй момент носит персонифицированный характер — не все педагоги готовы с этим работать», — прокомментировал Мороков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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