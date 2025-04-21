Буллинга в свердловских школах становится все больше

В Свердловской области ухудшается ситуация с травлей детей в школах, несмотря на усилия, которые прилагают власти, чтобы ее устранить. Об этом заявил детский омбудсмен Игорь Мороков, выступая перед депутатами законодательного собрания.
«И алгоритм [по подавлению буллинга] существует, и методические рекомендации, и педагогов обучили, но ситуация имеет тенденцию к нарастанию и надо ее регулировать. Видимо, практически надо смотреть, проигрывать ситуации, кто и что должен делать. Это проблема управленческого характера. Где-то родитель месяцами не может попасть на прием к директору. Второй момент носит персонифицированный характер — не все педагоги готовы с этим работать», — прокомментировал Мороков.
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