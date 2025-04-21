21 апреля 2025

В Перми рухнули цены на квартиры

В Перми цены на квадратный метр в новостройках снизились на 10 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась до 156 тысячи рублей
Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась до 156 тысячи рублей Фото:

С начала марта по середину апреля 2025 года в Перми упала стоимость квадратного метра в новостройках. Цены снизились на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты витрины недвижимости Restate.

«В Перми цены за полтора месяца упали на 6% (минус 10 тысяч рублей за „квадрат“) и достигли 156 тысячи рублей. При этом, начиная с августа 2024 года, стоимость непрерывно росла. Вероятно, предел покупательской способности здесь достигнут, а на спрос из других регионов рассчитывать не приходится», — сообщили аналитики.

Уточняется, что несмотря на снижение, цены на пермскую недвижимость все еще высоки. Они остаются на уровне Екатеринбурга и Новосибирска. Что же касается вторичного рынка, то тут тоже наблюдается падение, хотя и не такое значительное. Стоимость «квадрата» снизилась на 1% до 116 тысячи рублей. Кроме Перми готовые квартиры не подешевели ни в одном городе-миллионнике.

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С начала марта по середину апреля 2025 года в Перми упала стоимость квадратного метра в новостройках. Цены снизились на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты витрины недвижимости Restate. «В Перми цены за полтора месяца упали на 6% (минус 10 тысяч рублей за „квадрат“) и достигли 156 тысячи рублей. При этом, начиная с августа 2024 года, стоимость непрерывно росла. Вероятно, предел покупательской способности здесь достигнут, а на спрос из других регионов рассчитывать не приходится», — сообщили аналитики. Уточняется, что несмотря на снижение, цены на пермскую недвижимость все еще высоки. Они остаются на уровне Екатеринбурга и Новосибирска. Что же касается вторичного рынка, то тут тоже наблюдается падение, хотя и не такое значительное. Стоимость «квадрата» снизилась на 1% до 116 тысячи рублей. Кроме Перми готовые квартиры не подешевели ни в одном городе-миллионнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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