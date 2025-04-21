В Перми рухнули цены на квартиры

С начала марта по середину апреля 2025 года в Перми упала стоимость квадратного метра в новостройках. Цены снизились на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты витрины недвижимости Restate.
«В Перми цены за полтора месяца упали на 6% (минус 10 тысяч рублей за „квадрат“) и достигли 156 тысячи рублей. При этом, начиная с августа 2024 года, стоимость непрерывно росла. Вероятно, предел покупательской способности здесь достигнут, а на спрос из других регионов рассчитывать не приходится», — сообщили аналитики.
Уточняется, что несмотря на снижение, цены на пермскую недвижимость все еще высоки. Они остаются на уровне Екатеринбурга и Новосибирска. Что же касается вторичного рынка, то тут тоже наблюдается падение, хотя и не такое значительное. Стоимость «квадрата» снизилась на 1% до 116 тысячи рублей. Кроме Перми готовые квартиры не подешевели ни в одном городе-миллионнике.
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