В челябинской заброшке нашли тела двух девушек

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из заброшенных зданий Челябинска обнаружены тела двух девушек. По данным URA.RU, они покончили жизнь самоубийством.

«К моменту обнаружения девушки уже не подавали признаков жизни. Предварительно, причиной смерти стал суицид. В момент смерти одной было 18 лет, другой — 19 лет», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.