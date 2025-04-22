В челябинской заброшке нашли тела двух девушек

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет
В одном из заброшенных зданий Челябинска обнаружены тела двух девушек. По данным URA.RU, они покончили жизнь самоубийством.
«К моменту обнаружения девушки уже не подавали признаков жизни. Предварительно, причиной смерти стал суицид. В момент смерти одной было 18 лет, другой — 19 лет», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.
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