В челябинской заброшке нашли тела двух девушек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото:

В одном из заброшенных зданий Челябинска обнаружены тела двух девушек. По данным URA.RU, они покончили жизнь самоубийством.

«К моменту обнаружения девушки уже не подавали признаков жизни. Предварительно, причиной смерти стал суицид. В момент смерти одной было 18 лет, другой — 19 лет», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из заброшенных зданий Челябинска обнаружены тела двух девушек. По данным URA.RU, они покончили жизнь самоубийством. «К моменту обнаружения девушки уже не подавали признаков жизни. Предварительно, причиной смерти стал суицид. В момент смерти одной было 18 лет, другой — 19 лет», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...