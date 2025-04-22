Житель Перми Виктор Рябов почти всю жизнь занимается бильярдом. В секцию его отдал отец, когда Виктору было восемь лет. Сейчас он кандидат в мастера спорта и занимается тем, что тренирует детей и взрослых в клубе «12 фунтов». URA.RU в рамках проекта «проверено на себе» решило испытать, можно ли научиться играть в русский бильярд буквально за один час и забивать шары в лузу. О том насколько это сложно, как тренируют профессионалов и какие существуют трюки — читайте в материале ниже.
«Я пришел в бильярд в восемь лет. Меня привел отец, и честно сказать, я не испытывал восторга по этому поводу. Первые тренировки хотел спрятаться под стол и не заниматься. Интерес появился, когда стали появляться первые результаты», — рассказал Виктор агентству. Оказалось, что главная ошибка новичков — неверная стойка и положение рук при удержании кия.
Русский и американский бильярд отличаются друг от друга диаметром шаров. Лузы у каждого из них также отличаются. Русский бильярд считается сложнее американского из-за того, что шары в нем больше, а лузы уже, соответственно забить шар становится сложнее. «В „американку“ играла много раз. Множество пробовала играть и в русский, но ни разу за всю свою жизнь я не забила ни одного шара в русском», — призналась сотрудница агентства, согласившаяся принять участие в проекте.
Занятие началось с того, что Виктор научил правильно подходить к столу, помнить, что ноги и руки во время удара должны быть в определенном положении. Так, к примеру выяснилось, что точность удара зависит от положения локтя и даже подбородка. Спустя буквально первые пять минут урока, первые шары были забиты в лузу, а обучающиеся пришли в восторг.
«Существует несколько видов ударов. Существуют и трюки, которые используются в особенно сложных ситуациях. К примеру, трюк „Французский“ закручивает шар особым образом, и он попадает в лузу, хотя при ударе находился вдоль кромки стола», — рассказал и показал Виктор.
В спорт приходят не только парни, но и девочки. Все они выступают на соревнованиях, получают звания мастеров спорта и продолжают жить бильярдом. Кий — основной атрибут любителей этой игры. Его стоимость зависит от дерева, из которого он изготовлен. Стоимость некоторых превышает 100 000 рублей.
Подводя итог, за час занятия фокус-группа агентства научилась правильно держать кий, понимать, куда нужно бить, чтобы шар покатился в ту или иную сторону. Также было освоено несколько видов ударов. «Дети приходят на занятия, чтобы быть спортсменами, взрослые же скорее для себя. В целом, буквально за несколько занятий вполне реально освоить игру и быть любителем среднего уровня, но чтобы освоить игру действительно хорошо, нужно много и долго тренироваться», — подытожил занятие Виктор.
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