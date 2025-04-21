«Знает про нас все»: свердловский мэр рассказал о встрече с Путиным

Глава Сысерти Нисковских попал на закрытую встречу с Путиным на форуме в Москве

22 апреля 2025 в 13:49 Размер текста - 17 +

Из 18 тысяч мэров на встречу с президентом позвали лишь два десятка Фото: telegram-канал «ВАРМСУ — Всероссийская ассоциация» Мэр Сысерти (Свердловская область) Дмитрий Нисковских стал одним из 22 градоначальников, которых собрали со всей России на встречу с президентом Владимиром Путиным, где разбирали лучшие муниципальные практики. Было волнительно, признался Нисковских, тем более, что сидел напротив российского лидера, глаза в глаза. По просьбе URA.RU он поделился своими впечатлениями. «Было волнительно находиться так близко к человеку-эпохе, а общие впечатления прекрасные… Он знает все про нас, все вопросы, которые волнуют на местах, специфику работы, погружен в проблематику, никаких справочных материалов. Сказал, что мы на передовой, потому что каждый день общаемся с жителями, и что понимает, как это непросто», — поделился Нисковских. Правда, доложить об опыте Сысерти лично Путину не успел, так как сдвинулся тайминг. Но от организаторов и коллег звучали отзывы, что у территории хорошее позиционирование, проекты и наработки Сысерти — например, «Антихрупкость», «Лето на заводе», «Соучастники» и другие — не замечать невозможно. А в конце было общее фото. Встреча с муниципальным сообществом президент провел в рамках форума «Малая Родина — сила России». Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отчиталась о проделанной за год работе, а также поделилась историями лауреатов и победителей всероссийской муниципальной премии «Служение». Место за столом у Нисковских было прямо напротив Путина Фото: telegram-канал «ВАРМСУ — Всероссийская ассоциация» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Сысерти (Свердловская область) Дмитрий Нисковских стал одним из 22 градоначальников, которых собрали со всей России на встречу с президентом Владимиром Путиным, где разбирали лучшие муниципальные практики. Было волнительно, признался Нисковских, тем более, что сидел напротив российского лидера, глаза в глаза. По просьбе URA.RU он поделился своими впечатлениями. «Было волнительно находиться так близко к человеку-эпохе, а общие впечатления прекрасные… Он знает все про нас, все вопросы, которые волнуют на местах, специфику работы, погружен в проблематику, никаких справочных материалов. Сказал, что мы на передовой, потому что каждый день общаемся с жителями, и что понимает, как это непросто», — поделился Нисковских. Правда, доложить об опыте Сысерти лично Путину не успел, так как сдвинулся тайминг. Но от организаторов и коллег звучали отзывы, что у территории хорошее позиционирование, проекты и наработки Сысерти — например, «Антихрупкость», «Лето на заводе», «Соучастники» и другие — не замечать невозможно. А в конце было общее фото. Встреча с муниципальным сообществом президент провел в рамках форума «Малая Родина — сила России». Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отчиталась о проделанной за год работе, а также поделилась историями лауреатов и победителей всероссийской муниципальной премии «Служение».