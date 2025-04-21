21 апреля 2025

«Знает про нас все»: свердловский мэр рассказал о встрече с Путиным

Глава Сысерти Нисковских попал на закрытую встречу с Путиным на форуме в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Из 18 тысяч мэров на встречу с президентом позвали лишь два десятка
Из 18 тысяч мэров на встречу с президентом позвали лишь два десятка Фото:

Мэр Сысерти (Свердловская область) Дмитрий Нисковских стал одним из 22 градоначальников, которых собрали со всей России на встречу с президентом Владимиром Путиным, где разбирали лучшие муниципальные практики. Было волнительно, признался Нисковских, тем более, что сидел напротив российского лидера, глаза в глаза. По просьбе URA.RU он поделился своими впечатлениями.

«Было волнительно находиться так близко к человеку-эпохе, а общие впечатления прекрасные… Он знает все про нас, все вопросы, которые волнуют на местах, специфику работы, погружен в проблематику, никаких справочных материалов. Сказал, что мы на передовой, потому что каждый день общаемся с жителями, и что понимает, как это непросто», — поделился Нисковских.

Правда, доложить об опыте Сысерти лично Путину не успел, так как сдвинулся тайминг. Но от организаторов и коллег звучали отзывы, что у территории хорошее позиционирование, проекты и наработки Сысерти — например, «Антихрупкость», «Лето на заводе», «Соучастники» и другие — не замечать невозможно. А в конце было общее фото.

Встреча с муниципальным сообществом президент провел в рамках форума «Малая Родина — сила России». Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отчиталась о проделанной за год работе, а также поделилась историями лауреатов и победителей всероссийской муниципальной премии «Служение».

Место за столом у Нисковских было прямо напротив Путина
Место за столом у Нисковских было прямо напротив Путина
Фото:

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Мэр Сысерти (Свердловская область) Дмитрий Нисковских стал одним из 22 градоначальников, которых собрали со всей России на встречу с президентом Владимиром Путиным, где разбирали лучшие муниципальные практики. Было волнительно, признался Нисковских, тем более, что сидел напротив российского лидера, глаза в глаза. По просьбе URA.RU он поделился своими впечатлениями. «Было волнительно находиться так близко к человеку-эпохе, а общие впечатления прекрасные… Он знает все про нас, все вопросы, которые волнуют на местах, специфику работы, погружен в проблематику, никаких справочных материалов. Сказал, что мы на передовой, потому что каждый день общаемся с жителями, и что понимает, как это непросто», — поделился Нисковских. Правда, доложить об опыте Сысерти лично Путину не успел, так как сдвинулся тайминг. Но от организаторов и коллег звучали отзывы, что у территории хорошее позиционирование, проекты и наработки Сысерти — например, «Антихрупкость», «Лето на заводе», «Соучастники» и другие — не замечать невозможно. А в конце было общее фото. Встреча с муниципальным сообществом президент провел в рамках форума «Малая Родина — сила России». Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отчиталась о проделанной за год работе, а также поделилась историями лауреатов и победителей всероссийской муниципальной премии «Служение».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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