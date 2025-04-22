В Челябинске начались мессы в память о Папе Римском Франциске

В Челябинске следующая заупокойная месса по Папе Римскому Франциску пройдет в день его захоронения 26 апреля. При этом молиться за усопшего понтифика будут каждый день до захоронения и девять дней после, сообщил настоятель Римско-Католической Церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Ян.
«Первая месса по Папе Римскому Франциску прошла в Челябинске уже вчера. Об усопшем будут молиться каждый день и после погребения еще девять дней. Вторая месса пройдет в день захоронения Папы. Вся церковь, и в России тоже, молится за Папу. Это очень важная дата, преемник Святого Престола уходит из этой жизни», — поделился настоятель церкви.
Как отметил настоятель, на первую мессу в католическом храме Девы Марии, которую провели за упокой души папы Римского Франциска, пришли 15 человек. Папа Римский Франциск скончался в понедельник 21 апреля в 8:35 утра в возрасте 88 лет. Как объяснил настоятель церкви, официальный траур продлится девять дней. Через 15 дней после смерти начнется конклав — совет кардиналов, собирающийся в Сикстинской капелле для избрания следующего главы католиков.
Папа Римский Франциск был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, позже ему диагностировали пневмонию. Несмотря на усилия врачей и молитвы миллионов католиков, Франциск ушел из жизни на следующий день после своего пасхального обращения.
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