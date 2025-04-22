Как и когда выберут нового папу Римского взамен умершего Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощальная церемония пройдет 23 апреля в соборе Святого Петра в Ватикане, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Новые выборы понтифика должны состояться не позднее 20 дней с момента смерти папы. Они пройдут в несколько этапов. Эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо заявил, что избрание нового главы Католической церкви может состояться уже через 15-20 дней. Главой Ватикана может стать уроженец Африки или Италии, Англии или Америки. Подробнее — в материале URA.RU.
Как проходят выборы Папы Римского
В течение 20 дней после смерти папы Ватикан созывает конклав из 120 кардиналов для избрания нового главы Католической церкви, подготовкой к которому занимается камерленго. Конклав проходит в Сикстинской капелле в строго секретной обстановке: кардиналы изолируются, сдают гаджеты, а за утечку информации им грозит отлучение от церкви.
Избрание проходит через тайное голосование. Претендовать на пост может любой католик-мужчина, не состоящий в браке и не имеющий детей, однако по традиции это обычно кардиналы. Первый день включает одно предварительное голосование, затем проходят четыре тура голосования ежедневно. Для избрания папы требуется две трети голосов. Если после 30 раундов победитель не выявлен, решающее значение получает простое большинство.
Бюллетени сжигаются после каждого этапа: черный дым сигнализирует, что никто не был избран, а белый дым подтверждает выбор нового папы. После этого самый старший кардинал объявляет имя понтифика, и тот обращается к людям с традиционным благословением Urbi et Orbi.
Кто может стать новой главой Ватикана: главные претенденты
Кардинал Луис Тагле (67 лет, Филиппины). Протеже Франциска, но утратил его поддержку из-за высказываний о гомосексуализме* (запрещенное в России движение, признано экстремистским) и причастии для незамужних.
Кардинал Пьетро Паролин (70 лет, Италия). Государственный секретарь Ватикана, занимает консервативную позицию и поддерживает сотрудничество с коммунистическим Китаем.
Кардинал Жан-Марк Авелин (66 лет, Франция). Любимый кардинал Франциска. Авелин выступает за «сильную децентрализацию» церкви и имеет поддержку левых кругов.
Кардинал Виллем Якобус Эйк (71 год, Голландия). Эйк выступает против благословений для однополых пар и «гендерной терапии» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также он не поддерживает рукоположение женщин.
Кардинал Роберт Сара (79 лет, Гвинея). Традиционный кардинал, выступает против благословения для однополых пар (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Пользуется поддержкой консерваторов, может стать первым африканским папой с V века.
Кардинал Малкольм Ранджит (77 лет, Шри-Ланка) — архиепископ из Коломбо. Его избрание возвело бы на папский престол азиата, близкого как покойному папе Бенедикту XVI, так и Франциску.
Кардинал Фридолин Амбонбо Бесунгу (65 лет, ДР Конго). Неформальный лидер Африканской церкви, сторонник Синода и диалога.
Кардинал Маттео Мария Дзуппи (70 лет, Италия). Бывший архиепископ Болоньи, занимается посредничеством в конфликте между Украиной и Россией, поддерживает экуменический диалог.
Кардинал Жан-Клод Холлерих (67 лет, Люксембург). Иезуит, возглавляет Синод по вопросам синодальности.
Когда выберут нового Папу Римского
Избрание нового главы Римско-католической церкви после кончины папы Франциска может произойти в течение двух-трех недель, сообщил РИА Новости эксперт по Ватикану Дон Филиппо Ди Джакомо. Он отметил, что Франциск установил простоту похорон, не желая государственных церемоний с высоким уровнем официальных гостей. Ди Джакомо предположил, что новый папа может быть избран через 15–20 дней, а выставление тела Франциска в базилике Святого Петра может произойти на день раньше — во вторник, а не в среду.
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, сообщила ранее пресс-служба Святого престола. Он был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, позже ему диагностировали пневмонию. Несмотря на усилия врачей и молитвы миллионов католиков, Франциск ушел из жизни 21 апреля, на следующий день после своего пасхального обращения. Президент России Владимир Путин заявил, что понтифик оказал значительное влияние на свою паству и мировое сообщество. Кроме того, Франциск всегда положительно относился к России.
Похороны Франциска пройдут 23 апреля в соборе Святого Петра в Ватикане. На них пообещал приехать президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.
*ЛГБТ — запрещенное в России движение, признано экстремистским
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.