В ходе радиоперехвата переговоров украинских военных, находящихся на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, были зафиксированы сообщения на английском и испанском языках. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах.
«Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС.
Не исключено, что ВСУ продолжают следовать приказу командования и при возможности уничтожают или максимально обезображивают тела погибших наемников в Горнале. Кроме того, представители силовых структур рассказали, что перед началом штурма ВС РФ пытались договориться с украинским офицером о добровольной сдаче в плен находившегося в монастыре гарнизона. Однако противник был впоследствии ликвидирован своими сослуживцами.
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