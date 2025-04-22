В Горнальском монастыре в Курской области обнаружили иностранных наемников

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В монастыре в Горнале пока не обнаружили тела иностранных наемников
В монастыре в Горнале пока не обнаружили тела иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В ходе радиоперехвата переговоров украинских военных, находящихся на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, были зафиксированы сообщения на английском и испанском языках. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах. 

«Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. 

Не исключено, что ВСУ продолжают следовать приказу командования и при возможности уничтожают или максимально обезображивают тела погибших наемников в Горнале. Кроме того, представители силовых структур рассказали, что перед началом штурма ВС РФ пытались договориться с украинским офицером о добровольной сдаче в плен находившегося в монастыре гарнизона. Однако противник был впоследствии ликвидирован своими сослуживцами.

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В ходе радиоперехвата переговоров украинских военных, находящихся на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, были зафиксированы сообщения на английском и испанском языках. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах.  «Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС.  Не исключено, что ВСУ продолжают следовать приказу командования и при возможности уничтожают или максимально обезображивают тела погибших наемников в Горнале. Кроме того, представители силовых структур рассказали, что перед началом штурма ВС РФ пытались договориться с украинским офицером о добровольной сдаче в плен находившегося в монастыре гарнизона. Однако противник был впоследствии ликвидирован своими сослуживцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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