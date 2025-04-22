Три моста затопило в Свердловской области. Фото

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Объехать затопленные участки невозможно (архивное фото)
Объехать затопленные участки невозможно (архивное фото) Фото:

Движение на трех мостах в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) ограничили из-за потопа. На опасных участках установлены временные дорожные знаки, а также дежурят инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции.

«Введение ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах в связи с паводковым разливом реки Тура», — пояснили в ведомстве. Речь идет об участках:

  • Первый километр дороги село Туринская Слобода — деревня Решетникова - деревня Сагай;
  • Пятый километр + 900 метров дороги село Сладковское - деревня Макуй;
  • Шестой километр подъезда к деревне Барбашина от дороги село Байкалово – село Туринская Слобода - Туринск.

Путей объезда данных участков нет. В Госавтоинспекции предупредили, что перебраться через затопленные зоны сейчас возможно только паромной переправой или на лодке. «Призываем воздержаться от автомобильных поездок в местах вероятных подтоплений», — добавили в ГАИ.

На опасных участках дежурят инспекторы ДПС
На опасных участках дежурят инспекторы ДПС
Фото:

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Движение на трех мостах в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) ограничили из-за потопа. На опасных участках установлены временные дорожные знаки, а также дежурят инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции. «Введение ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах в связи с паводковым разливом реки Тура», — пояснили в ведомстве. Речь идет об участках: Путей объезда данных участков нет. В Госавтоинспекции предупредили, что перебраться через затопленные зоны сейчас возможно только паромной переправой или на лодке. «Призываем воздержаться от автомобильных поездок в местах вероятных подтоплений», — добавили в ГАИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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