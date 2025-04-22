Движение на трех мостах в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) ограничили из-за потопа. На опасных участках установлены временные дорожные знаки, а также дежурят инспекторы ДПС, рассказали в Госавтоинспекции.
«Введение ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах в связи с паводковым разливом реки Тура», — пояснили в ведомстве. Речь идет об участках:
- Первый километр дороги село Туринская Слобода — деревня Решетникова - деревня Сагай;
- Пятый километр + 900 метров дороги село Сладковское - деревня Макуй;
- Шестой километр подъезда к деревне Барбашина от дороги село Байкалово – село Туринская Слобода - Туринск.
Путей объезда данных участков нет. В Госавтоинспекции предупредили, что перебраться через затопленные зоны сейчас возможно только паромной переправой или на лодке. «Призываем воздержаться от автомобильных поездок в местах вероятных подтоплений», — добавили в ГАИ.
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