В московском метро остановилось движение из-за человека на путях

На южном участке Калужско-Рижской линии (оранжевая ветка) московского метро произошел сбой в движении поездов из-за падения человека на пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
«На Калужско-Рижской линии (6) нет движения от „Октябрьской“ до станции „Новые Черемушки“», — говорится в сообщении департамента в telegram-канале. Отмечается, что в обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом.
Причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы. По информации агентства «Москва», инцидент произошел на станции «Ленинский проспект», где человек оказался на путях и погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, тело погибшего поднимают на платформу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.