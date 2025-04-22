В московском метро остановилось движение из-за человека на путях

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Движение поездов в московском метро временно затруднено
Движение поездов в московском метро временно затруднено Фото:

На южном участке Калужско-Рижской линии (оранжевая ветка) московского метро произошел сбой в движении поездов из-за падения человека на пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. 

«На Калужско-Рижской линии (6) нет движения от „Октябрьской“ до станции „Новые Черемушки“», — говорится в сообщении департамента в  telegram-канале. Отмечается, что в обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом. 

Причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы. По информации агентства «Москва», инцидент произошел на станции «Ленинский проспект», где человек оказался на путях и погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, тело погибшего поднимают на платформу.

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На южном участке Калужско-Рижской линии (оранжевая ветка) московского метро произошел сбой в движении поездов из-за падения человека на пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.  «На Калужско-Рижской линии (6) нет движения от „Октябрьской“ до станции „Новые Черемушки“», — говорится в сообщении департамента в  telegram-канале. Отмечается, что в обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом.  Причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы. По информации агентства «Москва», инцидент произошел на станции «Ленинский проспект», где человек оказался на путях и погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, тело погибшего поднимают на платформу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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