Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Челябинской области и следователи областного следкома раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, фигурант сознался в содеянном.
«Работая над материалами уголовного дела, возбужденного в июне 2004 года по факту убийства 22-летнего молодого человека, тело которого было обнаружено в Ленинском районе города, оперативники сначала повторно изучили показания свидетелей, а затем и вновь встретились с ними. Проделанная работа позволила восстановить полную картину произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пресс-службе СКР по региону сообщили, что производство по делу было возобновлено. Установлено, что 4 июня 2004 года в вечернее время обвиняемый после употребления алкоголя напал на прохожего. Один раз он ударил незнакомца рукой, и еще восемь раз ножом в область шеи и головы. После чего скрылся, оставив жертву умирать.
«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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