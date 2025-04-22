В Челябинске раскрыто убийство 20-летней давности. Видео

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Обвиняемого в убийстве заключили под стражу
Обвиняемого в убийстве заключили под стражу Фото:

Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Челябинской области и следователи областного следкома раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, фигурант сознался в содеянном.

«Работая над материалами уголовного дела, возбужденного в июне 2004 года по факту убийства 22-летнего молодого человека, тело которого было обнаружено в Ленинском районе города, оперативники сначала повторно изучили показания свидетелей, а затем и вновь встретились с ними. Проделанная работа позволила восстановить полную картину произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что производство по делу было возобновлено. Установлено, что 4 июня 2004 года в вечернее время обвиняемый после употребления алкоголя напал на прохожего. Один раз он ударил незнакомца рукой, и еще восемь раз ножом в область шеи и головы. После чего скрылся, оставив жертву умирать.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Челябинской области и следователи областного следкома раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, фигурант сознался в содеянном. «Работая над материалами уголовного дела, возбужденного в июне 2004 года по факту убийства 22-летнего молодого человека, тело которого было обнаружено в Ленинском районе города, оперативники сначала повторно изучили показания свидетелей, а затем и вновь встретились с ними. Проделанная работа позволила восстановить полную картину произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что производство по делу было возобновлено. Установлено, что 4 июня 2004 года в вечернее время обвиняемый после употребления алкоголя напал на прохожего. Один раз он ударил незнакомца рукой, и еще восемь раз ножом в область шеи и головы. После чего скрылся, оставив жертву умирать. «В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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