В Челябинской области направят 7,2 млрд на системы водоснабжения и отведения

В Челябинской области в 2025 году в рамках программы «Большой ремонт 74» на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения будет направлено 7,2 миллиарда рублей. Об этом заявила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Людмила Алпатова.
«В этом году упор в модернизации коммунальной инфраструктуры будет сделан на объекты водоснабжения водоотведения. В 2025 году будет на эти объекты будет направлено 7,2 миллиарда рублей, программа затронет все 43 муниципальных образования», — сказала Алпатова во время пресс-конференции, которую проводил медиахолдинг «Гранада Пресс».
Коммунальная инфраструктура обновляется регулярно. С 2025 года объемы финансирования кратно вырастут, поэтому увеличится и интенсивность работ. На этот год в Челябинской области запланировано заменить 480 километров сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. В числе крупных проектов — модернизация очистных сооружений Челябинска, строительство двух котельных в селе Варна, завершение строительства котельной в поселке Никельщик в Верхнем Уфалее, добавила Алпатова.
О старте программы «Большой ремонт 74» в Челябинской области в марте объявил губернатор Алексей Текслер. Пришло время решать задачу радикально с учетом масштаба проблем, сказал он. Программа охватит все муниципальные образования. В 2015 году из всех источников на ее реализацию направят порядка 13 миллиардов рублей.
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