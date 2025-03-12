12 марта 2025

Новую программу, которая коснется каждого, запускают в Челябинской области. Видео

В Челябинской области запускают программу «Большой ремонт 74»
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Форум ЖКХ. Челябинск
Текслер сделал важное заявление на форуме ЖКХ Фото:

В Челябинской области будет запущена программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Пришло время решать задачу радикально, тем более, мы с вами понимаем масштаб проблем, которые накапливались в сфере ЖКХ региона десятилетиями. Пришло время пересмотреть подход к отрасли и запустить мощную программу модернизации ЖКХ на Южном Урале. Предлагаю назвать ее «Большой ремонт 74»», — заявил Текслер на форуме «ЖКХ в Развитии»: технологии будущего и стратегические решения для отрасли», передает корреспондент URA.RU.

Программа «Большой ремонт 74» охватит все муниципальные образования. Приоритет отдадут городам с высокой плотностью многоэтажной застройки и большой протяженностью коммунальных сетей, пояснил Текслер. Программа предполагает комплексный подход к решению проблем: модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт 1485 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут и объемы финансирования: уже в этом (2025) году из всех источников на реализацию новой программы направят порядка 13 млрд рублей.

Единственный в Челябинской области региональный Форум-Практикум проходит 12—13 марта. В программе — девять деловых мероприятий, направленных на развитие отрасли.

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В Челябинской области будет запущена программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Пришло время решать задачу радикально, тем более, мы с вами понимаем масштаб проблем, которые накапливались в сфере ЖКХ региона десятилетиями. Пришло время пересмотреть подход к отрасли и запустить мощную программу модернизации ЖКХ на Южном Урале. Предлагаю назвать ее «Большой ремонт 74»», — заявил Текслер на форуме «ЖКХ в Развитии»: технологии будущего и стратегические решения для отрасли», передает корреспондент URA.RU. Программа «Большой ремонт 74» охватит все муниципальные образования. Приоритет отдадут городам с высокой плотностью многоэтажной застройки и большой протяженностью коммунальных сетей, пояснил Текслер. Программа предполагает комплексный подход к решению проблем: модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт 1485 объектов инженерной инфраструктуры до 2030 года. Беспрецедентными станут и объемы финансирования: уже в этом (2025) году из всех источников на реализацию новой программы направят порядка 13 млрд рублей. Единственный в Челябинской области региональный Форум-Практикум проходит 12—13 марта. В программе — девять деловых мероприятий, направленных на развитие отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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