Дмитрий Губерниев проведет в Перми первомайскую эстафету

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Дмитрий Губерниев также пообщается с пермской молодежью
Дмитрий Губерниев также пообщается с пермской молодежью Фото:

Традиционную эстафету на призы газеты «Звезда» в Перми проведет популярный спортивный журналист Дмитрий Губерниев. 1 мая он прокомментирует несколько забегов на стадионе «Динамо», сообщали в правительстве Пермского края.

«Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев станет главным ведущим 95-ой эстафеты на призы газеты „Звезда“ 1 мая в Перми. Он прокомментирует несколько забегов на стадионе „Динамо“, а также проведет там автографсессию», — сообщается на сайте кабмина. Позже Губерниев встретится с молодежью в центре «Кристалл».

Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится с 1930 года. Она проходила даже в годы Великой Отечественной войны. Перерыв случился только во время пандемии коронавируса.

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Традиционную эстафету на призы газеты «Звезда» в Перми проведет популярный спортивный журналист Дмитрий Губерниев. 1 мая он прокомментирует несколько забегов на стадионе «Динамо», сообщали в правительстве Пермского края. «Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев станет главным ведущим 95-ой эстафеты на призы газеты „Звезда“ 1 мая в Перми. Он прокомментирует несколько забегов на стадионе „Динамо“, а также проведет там автографсессию», — сообщается на сайте кабмина. Позже Губерниев встретится с молодежью в центре «Кристалл». Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится с 1930 года. Она проходила даже в годы Великой Отечественной войны. Перерыв случился только во время пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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