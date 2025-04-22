Дмитрий Губерниев проведет в Перми первомайскую эстафету

Традиционную эстафету на призы газеты «Звезда» в Перми проведет популярный спортивный журналист Дмитрий Губерниев. 1 мая он прокомментирует несколько забегов на стадионе «Динамо», сообщали в правительстве Пермского края.
«Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев станет главным ведущим 95-ой эстафеты на призы газеты „Звезда“ 1 мая в Перми. Он прокомментирует несколько забегов на стадионе „Динамо“, а также проведет там автографсессию», — сообщается на сайте кабмина. Позже Губерниев встретится с молодежью в центре «Кристалл».
Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится с 1930 года. Она проходила даже в годы Великой Отечественной войны. Перерыв случился только во время пандемии коронавируса.
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