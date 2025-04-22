Названа сумма, которую челябинцы готовы потратить на майские праздники

Большинство жителей Челябинска готовы потратить на майские праздники 20 тысяч рублей. При этом от 20 до 50 тысяч рублей планируют потратить 18% опрошенных, а больше этих сумм — 10%, сообщили в пресс-службе «Авито».
«В среднем респонденты планируют потратить на праздники 22 000 рублей. При этом 58% все же собираются уложиться в 20 000 рублей. От 20 000 до 50 000 рублей готовы потратить 18% опрошенных, а больше этих сумм — 10%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, у 59% опрошенных челябинцев уже есть планы на майские праздники. При этом треть респондентов собирается взять отгулы в перерыве между праздниками. В основном это мужчины — 37% против 25%. При этом отдыхать горожане собираются преимущественно на даче — 94%. Из них 38% проведут праздники, ухаживая за огородом. Многие уже начали подготовку к работе в саду и огороде. Путешествовать по России планируют 12% опрашиваемых, а 6% отправятся в заграничное путешествие.
Также в пресс-службе отметили, что многие челябинцы готовятся к майским праздникам заблаговременно: мясом, прочей едой и напитками закупается 71% опрашиваемых, четверть покупают рассаду, семена и другие товары для дачи. Что касается путешествий, 16% готовят машину к поездке за город, 14% покупают билеты на поезд или самолет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!