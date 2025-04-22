В Рунете произошел масштабный сбой

Россияне не могут воспользоваться Discord и приложениями некоторых банков из-за сбоев
В Рунете обнаружен масштабный сбой. Его фиксирует детектор Downdetector. Пользователи жалуются на плохую работу платформы Discord, мессенджера Viber, Газпромбанка, ДОМ.РФ и других приложений.
Так, в Viber зафиксированы проблемы с доступом в 28 городах России, в Discord — в 16 городах. При этом проблемы с входом в приложение или на сайт Газпромбанка испытывают пользователи из семи городов.
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