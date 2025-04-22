Глава Абхазии принял приглашение Путина посетить Москву на 9 мая

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Бандра Гунба приедет на торжества в честь 80-летия Победы
Бандра Гунба приедет на торжества в честь 80-летия Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет абхазский лидер Бадра Гунба. Об этом сообщил один из послов страны. 

«Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы», — заявил посол. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее в Кремле заявляли о вероятности приезда Гунбы в Москву, приглашение ему отправил президент РФ Владимир Путин. Также он поздравил абхазского лидера с вступлением в нынешнюю должность. 

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В Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет абхазский лидер Бадра Гунба. Об этом сообщил один из послов страны.  «Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы», — заявил посол. Его слова передает РИА Новости.  Ранее в Кремле заявляли о вероятности приезда Гунбы в Москву, приглашение ему отправил президент РФ Владимир Путин. Также он поздравил абхазского лидера с вступлением в нынешнюю должность. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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