Глава Абхазии принял приглашение Путина посетить Москву на 9 мая

Бандра Гунба приедет на торжества в честь 80-летия Победы
новость из сюжетаРоссия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне
В Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет абхазский лидер Бадра Гунба. Об этом сообщил один из послов страны.
«Президент Абхазии Бадра Гунба приедет в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы», — заявил посол. Его слова передает РИА Новости.
Ранее в Кремле заявляли о вероятности приезда Гунбы в Москву, приглашение ему отправил президент РФ Владимир Путин. Также он поздравил абхазского лидера с вступлением в нынешнюю должность.
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