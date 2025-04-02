На параде Победы может появиться еще один иностранный гость

Президент России Владимир Путин пригласил нового президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2025 года, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года», — говорится в сообщении Кремля. Также в поздравительном письме, адресованном главе Абхазии, Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-абхазских отношений. Кроме того, это приглашение является частью поздравления Путина новому президенту Абхазии с вступлением в должность.
В результате второго тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба был избран президентом, получив 54,73% голосов избирателей, сообщает 360.Ru. До своего избрания Бадра Гунба занимал должность исполняющего обязанности президента с ноября 2024 года по январь 2025 года и ранее исполнял обязанности вице-президента страны. После официального вступления в должность Гунба поблагодарил Россию за признание независимости Абхазии с ее стороны. Лидеры стран также обсудили дальнейшее взаимрдействие, сообщает телеканал «Царьград». После выборов в республике МИД России разрешило россиянам ездить туда.
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