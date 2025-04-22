Военный эксперт рассказал URA.RU, когда ВС РФ полностью освободят Курскую область

Освобождение монастыря в селе Горналь значительно ускорит процесс освобождения Курской области от подразделений ВСУ. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, контроль над этим стратегическим объектом имеет важное значение, потеря монастыря военными ВСУ осложнит снабжение и позволит ВС РФ продолжить наступление. Полное освобождение Курской области возможно к концу месяца.
«На данный момент осталось очистить село Горналь, вокруг которого продолжаются бои, так как противник перебрасывает туда свои силы. Я полагаю, что на это может уйти несколько дней. Если темп освобождения будет сохраняться, это займет время — например, на захват монастыря нашим войскам потребовалось около десяти дней», — сообщил Дандыкин URA.RU. Эксперт добавил, что освобождение монастыря позволило российским подразделениям выйти на территорию Сумской области и получить возможность контролировать ключевую транспортную артерию из Юнаковки до Сум. «Этот участок находится менее чем в 30 километрах. Так что обстановка такова, что освобождение Горналя может произойти в течение нескольких дней», — уточнил эксперт.
По оценке эксперта, для полного освобождения Курской области российским войскам предстоит зачистить еще около четырех-пяти квадратных километров территории. Численность украинских военнослужащих на этом участке оценивается в несколько сотен человек. Дандыкин также отметил проблемы украинских военных с логистикой. «В связи с тем, что нашими войсками был освобожден монастырь, дороги сейчас под огневым поражением, что затрудняет доставку подкреплений и имущества ВСУ», — заявил военный эксперт.
На данном направлении активно работали инженерно-саперные подразделения, поскольку монастырь находился на высоте и был хорошо укреплен. «Российские подразделения сталкивались с определенными трудностями при проведении операции, так как монастырь в котором находились ВСУ был на высоте, что всегда дает преимущество противнику, так как тот может контролировать обстановку. В данном контексте также работали инженерно-саперные подразделения, которые установили минометы и другие орудия», — заявил Дандыкин.
При этом эксперт отметил, что серьезных факторов, которые могли бы затянуть операцию по окончательному установлению контроля над регионом, он не видит. Если не произойдет внезапного перемирия, по его словам, завершение операции по освобождению Курской области возможно к концу месяца.
Ранее ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области, который использовался противником как пункт управления артиллерией и дронами. Под контролем украинских войск остались только село Горналь.
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