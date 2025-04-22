Российские войска выбили ВСУ из монастыря в Горнале: карта СВО на 22 апреля

Бойцы подразделения «Север» освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области, который использовался ВСУ как пункт управления артиллерией и дронами. Об этом сообщает источник в российской группировке войск.
Тем временем рядовой Вооруженных сил РФ Михаил Беккеров спас жизни десяти раненых товарищей на линии фронта, а Росгвардия нанесла удар по пункту временного размещения ВСУ в Харьковской области. ВСУ активно препятствуют эвакуации тел украинских солдат с поля боя, а также перебрасывают спецгруппы с ударными дронами в Запорожскую область, используя режим перемирия. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Группировка «Север» освободила Горнальский Свято-Николаевский монастырь
Бойцы подразделения «Север» успешно освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. По информации источника, ВСУ использовали территорию монастыря для размещения пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и артиллерийских установок.
«Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден», — заявил источник ТАСС в группировке. Монастырь, расположенный в селе Горналь возле границы с Сумской областью, находится примерно в 14 километрах от Суджи.
Встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день пасхального перемирия сняли на видео
Встреча российских и украинских военнослужащих была зафиксирована на видео, снятом в день пасхального перемирия. На поле боя одновременно прибыли две эвакуационные группы с целью забрать тела погибших соратников. Беспилотник зафиксировал, как четверо военнослужащих ведут спокойную беседу. После того как обе стороны забрали тела павших, они без конфликтов разошлись.
«В День Воскресения Христова российские и украинские военные на Запорожском фронте активно занимались эвакуацией погибших. В районе Работино произошла встреча двух эвакуационных групп», — говорится в сообщении telegram-канала «Военкоры Русской весны».
Рядовой ВС РФ спас жизни десяти раненых товарищей
Рядовой Вооруженных сил РФ Михаил Беккеров, служащий в подразделении мотострелков, эвакуировал раненых солдат с поля боевых действий на фронтовой линии. Боец сумел успешно оказать первую медицинскую помощь десятерым своим раненым товарищам, сообщает Министерство обороны России. Закончив операцию по спасению, рядовой Беккеров эффективно руководил транспортировкой пострадавших в полевой госпиталь.
«Михаил, рискуя жизнью, оказал неотложную медицинскую помощь 10 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место», — говорится в сообщении Минобороны. Оно размещено в telegram-канале ведомства.
Росгвардия нанесла удар по пункту временного размещения ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области бойцы Росгвардии успешно уничтожили пункт временного размещения живой силы ВСУ. Операция началась после того, как операторы БПЛА обнаружили серьезные помехи в управлении своими устройствами над одним из населенных пунктов региона. После более тщательного изучения территории было установлено присутствие нескольких десятков военнослужащих ВСУ. С помощью БПЛА были собраны и переданы точные координаты места дислокации противника, после чего был нанесен удар.
ВСУ не дают вывезти с поля боя в Курской области тела своих солдат
Во время операции по эвакуации тел украинских солдат из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области российские военные подверглись обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС.
«Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в морги», — сообщил источник в силовых структурах. По словам собеседника, командование ВСУ предпринимает активные шаги, чтобы предотвратить вывоз останков украинских солдат с поля боя. Он также отметил, что многие родственники пропавших без вести украинских военных желают достойно похоронить своих близких.
ВСУ перебросили спецгруппы с ударными дронами в Запорожскую область
По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, украинские войска воспользовались режимом перемирия для переброски новых боевых сил в Запорожскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
«Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта», — отметил Рогов. Среди новых сил, по его словам, находятся специализированные группы по управлению ударными дронами, которые были обучены западными специалистами и оснащены современным оборудованием.
Под Красноармейском уничтожили португальских наемников
Командир 60-го гвардейского батальона 51-й армии, известный под позывным Миф, сообщил о ликвидации группы португальских наемников в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Шестидесятый гвардейский батальон, являющийся наследником знаменитого штурмового батальона «Сомали», столкнулся с иностранными бойцами во время боевых действий.
«На нашем направлении мы встречали множество португальцев. В отличие от американцев, которых мы ранее часто встречали среди наемников, это были в основном португальцы. Мы обнаружили шевроны, отличительные знаки и некоторые документы, уже поврежденные огнем», — рассказал Миф РИА Новости. Он также отметил, что эти иностранные наемники используют натовское вооружение, не носят опознавательных знаков и обладают высоким уровнем подготовки, в отличие от регулярных подразделений ВСУ.
Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Вертолет Ми-28НМ Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает Минобороны РФ. Целью атаки стал пункт временной дислокации расчета управления БПЛА ВСУ.
«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — прокомментировали в Минобороны. По данным ведомства, разведывательные подразделения подтвердили поражение цели, после чего экипаж вертолета благополучно вернулся на аэродром базирования.
Бойцы ВС России отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки
Во время операции по взятию Преображенки в ДНР, российские военные из группировки «Центр» применили нестандартный метод связи, отказавшись от использования радио. «Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. <...> Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении Минобороны.
Такой подход был выбран для улучшения координации и снижения вероятности перехвата сигналов противником. Одной из главных трудностей стало продвижение через открытые территории, где отсутствовали укрытия. В таких условиях российским военным приходилось перемещаться небольшими группами, используя антидроновые одеяла.
ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев
Командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии, известный под позывным Миф, в интервью РИА Новости рассказал о различиях в подходах ВСУ к эвакуации тел погибших на поле боя. По его словам, они активно занимаются эвакуацией тел иностранных наемников, в то время как тела украинских солдат остаются на месте сражений.
«Если мы их (наемников — ред.) убиваем, то их стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там ВСУ лежит с синими ленточками, там уже трупу месяц-два, его никто не забирает», — отметил Миф.
Российские силы поразили важный объект в Одессе уникальным дроном
В Одессе произошел массированный удар российскими дронами-камикадзе «Герань» по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм». Оно занимает ключевую роль в системе обеспечения радиоэлектронных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По Одессе был нанесен массированный удар дронами „Герань“. Но это не рядовая атака, а кое-что необычное», — сообщает telegram-канал «Военная Хроника». Согласно информации, перед ударом над городом был замечен, предположительно, разведывательный дрон, который в течение почти часа кружил над Одессой.
«Герани» использовали тактику роя: распределение внимания, перераспределение целей и точечные заходы на объекты, отмечает «Военная Хроника». Кроме того, по данным зарубежных экспертов, в этой атаке использовались дроны с новыми двигателями, что позволило увеличить скорость на последнем участке полета на 20-25%, значительно повышая шансы на успешное поражение целей.
От ударов Киева по РФ за неделю погибли 15 человек
За прошедшую неделю более 80 мирных жителей из различных регионов Российской Федерации получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, 15 человек, включая двух детей, погибли. За неделю ВСУ выпустили по территории России более 2 тысяч различных боеприпасов, подчеркнул представитель МИД РФ.
Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска активно использовали беспилотники и артиллерию для обстрела территории России. "На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 прилетов различных боеприпасов", — отметил Мирошник.
По его словам, больше всего пострадали жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Курской, Белгородской и Херсонской областей. «Только за сутки 15 апреля зафиксировано 57 таких инцидентов», — добавил Мирошник.
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