В Кургане в микрорайоне Заозерный из окна выпала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка-подросток выпала с шестого этажа (архивное фото)
Девочка-подросток выпала с шестого этажа (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Курганской области 14-летняя девочка выпала из окна. Об этом сообщается в соцсетях.

«Падение произошло с шестого этажа, увезла скорая, была жива», — сообщают очевидцы telegram-каналу «ЧП Курган». На фото девочка лежит на земле.

Девочка выпала с шестого этажа
Девочка выпала с шестого этажа
Фото:

URA.RU обратилось за комментарием к СУ СК Курганской области. На место происшествия выехал следователь СО по городу Кургану в составе следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего уточняются. По сведениям источников, приближенных к правоохранительным органам — девочка жива и госпитализирована.

Прокурору города Кургана поручено выяснить все детали случившегося. Он проверит, как соблюдаются законы, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. «По результатам принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает ведомство.

Ранее в Заозерном произошел инцидент с падением человека из окна: мужчина выпал с пятого этажа, пытаясь перебраться на этаж ниже. Тогда на месте происшествия также работали экстренные службы, а следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося.

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В Заозерном районе Курганской области 14-летняя девочка выпала из окна. Об этом сообщается в соцсетях. «Падение произошло с шестого этажа, увезла скорая, была жива», — сообщают очевидцы telegram-каналу «ЧП Курган». На фото девочка лежит на земле. URA.RU обратилось за комментарием к СУ СК Курганской области. На место происшествия выехал следователь СО по городу Кургану в составе следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего уточняются. По сведениям источников, приближенных к правоохранительным органам — девочка жива и госпитализирована. Прокурору города Кургана поручено выяснить все детали случившегося. Он проверит, как соблюдаются законы, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. «По результатам принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает ведомство. Ранее в Заозерном произошел инцидент с падением человека из окна: мужчина выпал с пятого этажа, пытаясь перебраться на этаж ниже. Тогда на месте происшествия также работали экстренные службы, а следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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