В Заозерном районе Курганской области 14-летняя девочка выпала из окна. Об этом сообщается в соцсетях.
«Падение произошло с шестого этажа, увезла скорая, была жива», — сообщают очевидцы telegram-каналу «ЧП Курган». На фото девочка лежит на земле.
URA.RU обратилось за комментарием к СУ СК Курганской области. На место происшествия выехал следователь СО по городу Кургану в составе следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего уточняются. По сведениям источников, приближенных к правоохранительным органам — девочка жива и госпитализирована.
Прокурору города Кургана поручено выяснить все детали случившегося. Он проверит, как соблюдаются законы, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. «По результатам принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает ведомство.
Ранее в Заозерном произошел инцидент с падением человека из окна: мужчина выпал с пятого этажа, пытаясь перебраться на этаж ниже. Тогда на месте происшествия также работали экстренные службы, а следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося.
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