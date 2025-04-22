В Курганской области будут производить беспилотники

В Курганской области на базе комплекса отдыха и развития «Чумляк» начали сборку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и планируют запустить специальную программу по их обслуживанию и ремонту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«Недавно в центре запустили курсы повышения квалификации для сотрудников администраций муниципальных образований по управлению БПЛА. В центре появилась переносная трасса для отработки полетов БПЛА, которую можно устанавливать как на улице, так и в помещении», — пишет ведомство.
Дополнительно в этом году на базе центра «Авангард» комплекса «Чумляк» стартовал новый проект — зимние военно-полевые сборы для юношей, завершающих обучение в профессиональных образовательных организациях. В рамках сборов участники изучали основы стрелковой подготовки, возведение оборонительных сооружений, навыки медицины, строевой и тактической подготовки, а также учились управлять БПЛА и выживать в лесу в зимних условиях, приближенных к боевым. По инициативе губернатора ежегодные военно-полевые сборы для старшеклассников и студентов колледжей традиционно проходят весной и летом, в них принимают участие около 2000 молодых людей.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил в срочном порядке наладить сборку и поставку не менее 100 беспилотников для нужд Вооруженных сил РФ. Губернатор призывает образовательные учреждения активнее участвовать в практических проектах, чтобы поддерживать оборонную промышленность.
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