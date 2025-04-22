Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым не является российским». Регион присоединился к РФ после референдума, где большинство жителей проголосовали положительно.
«Это наша территория, территория народа Украины», — считает Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время брифинга накануне завтрашних переговоров в Лондоне. Его слова приводит telegram-канал «УНИАН».
Ранее газета The Washington Post писала, что США предложат Украине и ЕС признать Крым российским. Это важно для переговоров об остановке огня в конфликте. На это Зеленский сказал, что Украина «не получала официальных предложений по территориям».
Крым стал российским в 2014 году. После этого РФ стала активно развивать инфраструктуру полуострова, которая была в упадке. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что Крым и Севастополь теперь навсегда стали неотъемлемой частью страны. Путин напомнил, что на крымской земле находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры.
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