Зеленский отказался признать Крым российским

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Владимир Зеленский отреагировал на предложения США признать Крым российским
Владимир Зеленский отреагировал на предложения США признать Крым российским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым не является российским». Регион присоединился к РФ после референдума, где большинство жителей проголосовали положительно. 

«Это наша территория, территория народа Украины», — считает Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время брифинга накануне завтрашних переговоров в Лондоне. Его слова приводит telegram-канал «УНИАН». 

Ранее газета The Washington Post писала, что США предложат Украине и ЕС признать Крым российским. Это важно для переговоров об остановке огня в конфликте. На это Зеленский сказал, что Украина «не получала официальных предложений по территориям».

Крым стал российским в 2014 году. После этого РФ стала активно развивать инфраструктуру полуострова, которая была в упадке. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что Крым и Севастополь теперь навсегда стали неотъемлемой частью страны. Путин напомнил, что на крымской земле находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры.

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым не является российским». Регион присоединился к РФ после референдума, где большинство жителей проголосовали положительно.  «Это наша территория, территория народа Украины», — считает Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время брифинга накануне завтрашних переговоров в Лондоне. Его слова приводит telegram-канал «УНИАН».  Ранее газета The Washington Post писала, что США предложат Украине и ЕС признать Крым российским. Это важно для переговоров об остановке огня в конфликте. На это Зеленский сказал, что Украина «не получала официальных предложений по территориям». Крым стал российским в 2014 году. После этого РФ стала активно развивать инфраструктуру полуострова, которая была в упадке. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что Крым и Севастополь теперь навсегда стали неотъемлемой частью страны. Путин напомнил, что на крымской земле находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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