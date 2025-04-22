США хотят принудить ЕС и Украину признать Крым российским

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Вашингтон хочет, чтобы Европа и Украина признали Крым территорией РФ
Вашингтон хочет, чтобы Европа и Украина признали Крым территорией РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США намерены предложить Украине и Европейскому союзу признание Крыма российской территорией, а также заморозку текущей линии фронта в качестве основы для мирного разрешения конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post. 

«Предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией» — говорится в материале со ссылкой на источник. Также среди требований значится снятие с РФ санкций. 

Газета уточняет, что в обмен на признание статуса Крыма Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом американская сторона оказывает значительное давление на Украину с целью продвижения данного плана.

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США намерены предложить Украине и Европейскому союзу признание Крыма российской территорией, а также заморозку текущей линии фронта в качестве основы для мирного разрешения конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post.  «Предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией» — говорится в материале со ссылкой на источник. Также среди требований значится снятие с РФ санкций.  Газета уточняет, что в обмен на признание статуса Крыма Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом американская сторона оказывает значительное давление на Украину с целью продвижения данного плана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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