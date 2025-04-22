США хотят принудить ЕС и Украину признать Крым российским

США намерены предложить Украине и Европейскому союзу признание Крыма российской территорией, а также заморозку текущей линии фронта в качестве основы для мирного разрешения конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией» — говорится в материале со ссылкой на источник. Также среди требований значится снятие с РФ санкций.
Газета уточняет, что в обмен на признание статуса Крыма Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом американская сторона оказывает значительное давление на Украину с целью продвижения данного плана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.