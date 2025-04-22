Дым от пожара был виден из далека
На территории Пермского округа в деревне Хмели вечером 22 апреля загорелись складские помещения. Когда спасатели справились с огнем, от построек мало что осталось, рассказали очевидцы.
«Хмели. Сгорели два ангара на шоссе Космонавтов», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Плохие новости Пермь».
По данным регионального управления МЧС, в тушении приняли участие 45 спасателей и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
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