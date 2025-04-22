В деревне под Пермью выгорел склад. Видео

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Дым от пожара был виден из далека
Дым от пожара был виден из далека Фото:

На территории Пермского округа в деревне Хмели вечером 22 апреля загорелись складские помещения. Когда спасатели справились с огнем, от построек мало что осталось, рассказали очевидцы.

«Хмели. Сгорели два ангара на шоссе Космонавтов», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Плохие новости Пермь».

По данным регионального управления МЧС, в тушении приняли участие 45 спасателей и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

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На территории Пермского округа в деревне Хмели вечером 22 апреля загорелись складские помещения. Когда спасатели справились с огнем, от построек мало что осталось, рассказали очевидцы. «Хмели. Сгорели два ангара на шоссе Космонавтов», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Плохие новости Пермь». По данным регионального управления МЧС, в тушении приняли участие 45 спасателей и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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