За поджог сотовой вышки в Чернушке студентам пообещали 100 тысяч рублей

Двум подросткам, которые пытались поджечь вышку сотовой связи в Чернушке (Пермский край), пообещали 100 тысяч рублей за содеянное. Об этом стало известно в ходе судебных заседаний. Куратором, по словам задержанных, выступал неустановленный заказчик с Украины.
«Апелляция сочла обоснованным взятие под стражу 18-летнего студента из Барды Рустама Камакаева и его 17-летнего подельника (URA.RU по закону не имеет права раскрывать личность несовершеннолетнего). Оба признались в поджоге вышки сотовой связи. За это они хотели получить 100 000 рублей. После отправки видео на Украину им перечислили 2,35 тысячи и 2,45 тысячи рублей соответственно», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Молодые люди предприняли неудачную попытку поджога в ночь на 29 марта. Подозреваемых задержали 11 апреля. Обоим предъявили обвинение. Студенты содержатся под стражей.
По обвинению в групповом теракте Камакаеву грозит до 20 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность — от 5 до 10 лет. Его подельнику — не больше 10 лет заключения.
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