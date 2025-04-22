22 апреля 2025

За поджог сотовой вышки в Чернушке студентам пообещали 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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План поджога провалился из-за того, что жидкость не воспламенилась
План поджога провалился из-за того, что жидкость не воспламенилась Фото:

Двум подросткам, которые пытались поджечь вышку сотовой связи в Чернушке (Пермский край), пообещали 100 тысяч рублей за содеянное. Об этом стало известно в ходе судебных заседаний. Куратором, по словам задержанных, выступал неустановленный заказчик с Украины.

«Апелляция сочла обоснованным взятие под стражу 18-летнего студента из Барды Рустама Камакаева и его 17-летнего подельника (URA.RU по закону не имеет права раскрывать личность несовершеннолетнего). Оба признались в поджоге вышки сотовой связи. За это они хотели получить 100 000 рублей. После отправки видео на Украину им перечислили 2,35 тысячи и 2,45 тысячи рублей соответственно», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».

Молодые люди предприняли неудачную попытку поджога в ночь на 29 марта. Подозреваемых задержали 11 апреля. Обоим предъявили обвинение. Студенты содержатся под стражей.

По обвинению в групповом теракте Камакаеву грозит до 20 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность — от 5 до 10 лет. Его подельнику — не больше 10 лет заключения.

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Двум подросткам, которые пытались поджечь вышку сотовой связи в Чернушке (Пермский край), пообещали 100 тысяч рублей за содеянное. Об этом стало известно в ходе судебных заседаний. Куратором, по словам задержанных, выступал неустановленный заказчик с Украины. «Апелляция сочла обоснованным взятие под стражу 18-летнего студента из Барды Рустама Камакаева и его 17-летнего подельника (URA.RU по закону не имеет права раскрывать личность несовершеннолетнего). Оба признались в поджоге вышки сотовой связи. За это они хотели получить 100 000 рублей. После отправки видео на Украину им перечислили 2,35 тысячи и 2,45 тысячи рублей соответственно», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Молодые люди предприняли неудачную попытку поджога в ночь на 29 марта. Подозреваемых задержали 11 апреля. Обоим предъявили обвинение. Студенты содержатся под стражей. По обвинению в групповом теракте Камакаеву грозит до 20 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность — от 5 до 10 лет. Его подельнику — не больше 10 лет заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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