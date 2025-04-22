Тюменская молодежь устроила «огромную сходку» на пешеходной улице Дзержинского. На «Тюменском Арбате» собралось большое количество людей и жители соседних домов недовольны шумом.
«На Дзержинского снова ужас», — пишет тюменец в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Только потеплело и снова вылезли», — пишет другой. «Пусть дома гуляют», — возмущается еще один житель. «Пусть на набережную валят», — поддерживают его.
При этом, молодежь собралась веселиться до начала «часов тишины». Сообщается, что среди толпы ходит народная дружина и присматривает за порядком.
Однако негативных комментариев меньшинство. Огромное количество тюменцев заступилось за молодежь, сказав, что пешеходная улица предназначена для гуляний, а все претензии нужно направлять не к отдыхающим, а к властям, ведь проблема именно в том, что такая улица организованна вдоль жилых домов. «А где же еще молодежи гулять? Ну, собираются они. Ничего не нарушают. Да общаются, веселятся, но вспомните, когда многие из нас были молодыми», — написала тюменка. «Что можно им предъявить, если противоправных действий нет? Ничего. А чем больше их шугать там будут, тем настырнее они будут там тусить», — поддержала ее еще одна жительница.
Мужчины в камуфляже с разгрузочными жилетами и красными повязками «ДНД», проходящие от одной части «Тюменского Арбата» до другой и собирающие на себе все возможные взгляды: от восхищения до ужаса. Именно такую картину теперь можно увидеть по вечерам на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Эти молодые люди в форме — «Русская дружина», которая по поручению мэра города Максима Афанасьева проводят патрулирование тюменских улиц.
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