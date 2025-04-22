22 апреля 2025

Россиянам могут ограничить выезд из страны при одном условии

ФССП: россияне не смогут попасть за границу при долге в 10 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданину РФ могут ограничить выезд из страны при долге от 10 тысяч рублей за неуплату алиментов, заявили в ФССП
Гражданину РФ могут ограничить выезд из страны при долге от 10 тысяч рублей за неуплату алиментов, заявили в ФССП Фото:

Россиянам могут ограничить выезд за границу при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Новые меры касаются различных видов долгов, включая алименты, компенсацию вреда здоровью, имущественный ущерб и моральный вред.

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера», — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. 

В ФССП добавили, что если исполнительный документ не является судебным актом или не выдан на его основании, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд для ограничения выезда должника из России. После получения соответствующего судебного акта судебный пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд за границу.

Ранее в ФССП сообщали, что за январь-февраль 2025 года количество исполнительных производств с ограничением на выезд за границу выросло почти на три миллиона по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 9,5 миллиона. При этом учет ведется по количеству производств, а не должников, поскольку на одного человека может приходиться несколько дел, передает RT.

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Россиянам могут ограничить выезд за границу при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Новые меры касаются различных видов долгов, включая алименты, компенсацию вреда здоровью, имущественный ущерб и моральный вред. «Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера», — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости.  В ФССП добавили, что если исполнительный документ не является судебным актом или не выдан на его основании, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд для ограничения выезда должника из России. После получения соответствующего судебного акта судебный пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд за границу. Ранее в ФССП сообщали, что за январь-февраль 2025 года количество исполнительных производств с ограничением на выезд за границу выросло почти на три миллиона по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 9,5 миллиона. При этом учет ведется по количеству производств, а не должников, поскольку на одного человека может приходиться несколько дел, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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